Pechino Express, chi sono i Poeti: Mirko Frezza e Tommy Kuti

Mirko Frezza e Tommy Kuti: i Poeti di Pechino Express 7

Il rapper di Castiglione delle Stiviere Tommy Kuti è partito insieme all’attore Mirko Frezza, I due formano la coppia dei Poeti durante l’avventura di Pechino Express 7 nel continente africano. Tommy Kuti, rapper italo-africano laureato a Cambridge, ha percorso questo viaggio insieme a Mirko Frezzi, ex carcerato e oggi attore di cinema. I due insieme rappresentano la fetta della cultura di questa nuova edizione. Non solo istruiti ma anche simpatici. Tommy Kuti, rapper dalle rime appuntite, è nato in Nigeria e cresciuto nel Bresciano come canta nella sua canzone #afroitaliano. Insieme a lui, Mirko Frezza, faccia tenebrosa, ex galeotto, l’abbiamo visto di recente al cinema, nelle pellicole “Quanto Basta” e “Dogman”.

Un attore e un rapper diventano i Poeti

Mirko Frezza, qualche anno fa non avrebbe mai pensato di poter partecipare ad un programma televisivo. Classe 1978, 40 anni, ex galeotto, si affaccia al mondo del cinema quando per caso, nel quartiere romano dove è nato e cresciuto: Casale Caletto, incontra Alessandro Borghi che lo indirizza nel mondo della recitazione. Esordisce così, con la pellicola: “Il mio più grande sogno” e ad oggi è un attore affermato e padre di famiglia, follemente innamorato della sua compagna. Tommy Kuti, 29 anni di origine nigeriane ma cresciuto nel bresciano, inizia a scrivere a 12 anni affacciandosi al mondo del rap e della trap. Viene poi notato da Fabri Fibra, che nel 2015 lo fa partecipare al video della sua canzone: “Il Rap Nel Mio Paese”. Arriva così, un anno dopo, ad ottobre del 2016 il contratto con la casa discografica Universal con cui pubblica il suo primo album “Tommy Kuti Freestyles”.

I Poeti genuini e sinceri

Com’è possibile vedere nei video anticipatori nei canali ufficiali del programma, I Poeti si capiscono al volo, si provocano, si amalgamano alla perfezione e si presentano genuini e sinceri. Non manca infine, lo spirito competitivo, ingrediente fondamentale per gareggiare e arrivare alla fine del viaggio di Pechino Express.