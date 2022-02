Pechino Express 2022 su Sky, quando inizia: data, percorso, dove vederlo

È arrivato il primo promo della nuova edizione dell’adventure game della tv, per la prima volta in onda su Sky

C’è la data d’inizio di Pechino Express 2022! Proprio oggi Sky ha annunciato quando inizia la prima edizione dell’adventure game sui loro canali, dopo anni di successo, e non, su Rai Due. Le coppie di Pechino Express 2022 sono state annunciate già da tempo, ma oltre ai protagonisti e al cambio di rete c’è altro che ha reso la nuova edizione ancora più attesa. Pechino Express è tra i programmi che si è dovuto fermare a causa della pandemia e ha potuto riprendere il viaggio solo negli ultimi mesi del 2021, quando sono partiti per registrarlo. Le puntate sono pronte ed è arrivato il momento di vedere come è andata la nuova avventura.

Quando inizia Pechino Express 2022? La data è stata annunciata oggi con il primo promo del programma: partirà il 10 marzo 2022 su Sky Uno, dunque subito dopo la finale di Masterchef 11. Il conduttore è super confermato: ci sarà ancora Costantino della Gherardesca. Queste le coppie in gara:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri, Gli Atletici

Ciro e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio

Barbascura X e Andrea Boscherini, Gli Scienziati

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, I Fidanzatini

Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Le Tiktoker

Victoria Cabello e Paride Vitale, I Pazzeschi

Gianluca Fru e Aurora Leone, Gli Sciacalli

Nikita Pelizon e Helena Prestess, Italia-Brasile

Bugo e Cristian Dondi, Gli Indipendenti

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia

Per quanto riguarda invece location e percorso di Pechino Express 2022 già il nome dell’itinerario dice tutto: la Rotta dei Sultani. Le coppie percorreranno la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi. Tutti territori dove hanno regnato i sovrani islamici e che hanno portato splendore alle civiltà mediorientali. Sarà un viaggio tra Occidente e Oriente, tra culture diverse: l’epoca Ottomana, gli Ittiti, i Persiani tra le tante. Il viaggio inizierà a Cappadocia e proseguirà verso Istanbul, per poi raggiungere Samarcanda. Le coppie vedranno la misteriosa Petra e arriveranno poi a Dubai.

Dove vedere Pechino Express 2022? Andrà in onda su Sky e anche in streaming su NOW. L’appuntamento è per giovedì 10 marzo.