Pechino Express 2020 terza puntata: eliminati I Palermitani

Pechino Express 2020 terza puntata

Si è conclusa la terza puntata di Pechino Express. L’avventura si è svolta in terra thailandese, seguendo il tragitto che va da Hua Hin fino a Bangkok. Ai nastri di partenza si è presentata una nuova coppia, i Sopravvissuti (Gennaro Lillio e Vera Gemma), formatasi dopo l’abbandono dal reality, causa infortunio, di Asia Argento. Pronti via e subito si sono alzati i toni. Protagoniste dell’alterco Soleil Sorgè e la madre Wendy che hanno smarrito la busta con l’indirizzo da raggiungere. A perdere le staffe è stata la giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne che si è scagliata contro il genitore. Il caso è presto rientrato ed è tornata la pace. Nel frattempo I Gladiatori Marco Mazzocchi e Max Giusti hanno ottenuto l’immunità, battendo nella prova le Top, Ema Kovac e Dayane Mello.

Classifica della terza puntata di Pechino Express 2020

Alla fine della terza tappa questa la posizione delle coppie in gara:

1 I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi)

2 Top (Ema Kovac e Dayane Mello)

3 Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay)

4 Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni),

Gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins) e I Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa) si sono classificati nelle ultime due posizioni. I Wedding Planner hanno deciso di salvare Gli Inseparabili a discapito de I Palermitani. Infine è stata aperta la fatidica busta nera: “Eliminati”. La coppia ha così concluso la sua avventura nel reality di Rai Due. “Mi mancherà il fatto di dire: ‘Quale angelo ci salverà stasera?'”, ha dichiarato Claudio. “In questo viaggio ho scoperto i miei limiti ed è bello scoprire i propri limiti”, le parole di Annandrea.