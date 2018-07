Pechino Express 2018: primi concorrenti eliminati (SPOILER)

L’edizione 2018 di Pechino Express non è iniziata proprio con i migliori auspici. In seguito alle polemiche che hanno visto protagonista Eleonora Brigliadori, spuntano dei problemi per alcuni concorrenti che sono stati eliminati dal gioco. Le riprese del programma di Rai 2 si stanno svolgendo proprio in queste settimane e ancora non sono terminate, tuttavia alcuni partecipanti sono già usciti dal gioco e per questo motivo sono tornati alle loro vite. Alcuni di loro però hanno violato il regolamento e così sono riapparsi sui social network, nonostante ci sia il divieto proprio per evitare anticipazioni e spoiler di tutti i tipi.

Pechino Express 2018: 3 concorrenti a rischio penale?

Come fa notare il settimanale Spy di Alfonso Signorini a Rai 2 sarebbero addirittura volati stracci per questa incresciosa situazione. Alcuni concorrenti hanno fatto capolino sui social network, spoilerando così l’uscita di scena dal reality show. Rischiano la penale Adriana Volpe (in coppia con Marcello Cirillo per I Mattutini), Paola Caruso e Tommaso Zorzi (questi ultimi due insieme per la coppia I Ridanciani). I tre furbetti dovranno davvero pagare qualcosa a mamma Rai?

Pechino Express 2018: continuano i problemi

Ancora prima dell’inizio delle registrazioni ci sono stati altri problemi per Pechino Express. Eleonora Brigliadori ed il figlio Gabriele sono stati esclusi a causa delle dichiarazioni forti della Brigliadori nei confronti di Nadia Toffa e del suo tumore. “A seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web dalla signora Eleonora Brigliadori, Rai2 ha deciso di non far partecipare la stessa al programma PECHINO EXPRESS – AVVENTURA IN AFRICA […] Le suddette dichiarazioni sono, infatti, in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete. Pertanto la coppia Madre e Figlio (Eleonora Brigliadori, in arte Aaron Noel e Gabriele Gilbo), non farà parte del cast“. Al loro posto sono poi arrivate Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta. Non c’è due senza tre? Ci sarà qualche altro problema ancora prima dell’inizio della trasmissione?