Pausa natalizia: Uomini e donne, Amici, Ballando…i dettagli

Il periodo natalizio è ufficialmente iniziato e con esso sono tante le modifiche apportate in tv per quanto riguarda il palinsesto. Mediaset e Rai hanno preso decisioni differenti per quanto riguarda la messa in onda. Infatti, Maria De Filippi con Uomini e donne e Amici tornerà dopo le feste mentre Caterina Balivo continuerà a tenere compagnia al pubblico con La Volta Buona.

Pausa natalizia: come cambia il palinsesto Mediaset

A partire dall’8 dicembre sono in onda gli auguri del gruppo Mediaset con tante immagini e frame di programmi e film della grande azienda. In casa Mediaset, il Natale porta anche dei cambiamenti per quanto riguarda il palinsesto televisivo. Nel dettaglio, Maria De Filippi e i suoi programmi Uomini e donne e Amici saluteranno gli italiani il 20 dicembre. Uomini e Donne tornerà la settimana successiva all’Epifania. La prima puntata del dating show del 2025 è in programma per il 7 gennaio 2025. Quella sarà la data per tornare a seguire le storie e gli episodi che vedono protagonisti i tronisti Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e altri personaggi del trono over.

Anche se è stata ufficializzata la pausa, Maria De Filippi non si ferma e continuerà a lavorare per offrire agli italiani un prodotto televisivo di alto livello. La conduttrice, infatti, sarà impegnata con le registrazioni di Uomini e Donne che ripartiranno il giorno dopo Santo Stefano, il 27 dicembre.

Per quanto riguarda Amici, invece, non andrà in onda dal 23 al 27 dicembre nella fascia quotidiana delle 16.10. Inoltre, salterà anche la puntata di domenica 29 dicembre. Non vi sono dettagli su come gli allievi potranno passare il Natale. Non è stata ancora ufficializzata la data della messa in onda della prima puntata del 2025, è probabile che il programma torni a partire da domenica 13 gennaio, salvo variazioni di palinsesto dell’ultimo minuto.

Le due trasmissioni saranno sostituite da grandi classici natalizi che terranno compagnia al pubblico durante le feste. Il Grande Fratello, invece, continuerà ad andare in onda con una nuova puntata in diretta lunedì 23 dicembre. Durante la Vigilia di Natale sarà trasmesso il concerto de Il Volo e il 25 dicembre Federica Panicucci sarà la presentatrice ufficiale del concerto dal Vaticano.

La decisione della Rai

Situazione diversa a casa Rai. Ballando con le stelle terminerà il 21 dicembre con la finale dell’edizione tanto amata e discussa. Il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sarà la coppia vincitrice. Il Paradiso delle signore 9 si interrompe la loro regolare programmazione a partire dal 23 dicembre. Al posto della soap opera, gli addetti hanno creato un palinsesto ad hoc per le festività natalizie. La Volta Buona non subisce alcuna variazione, infatti, Caterina Balivo continuerà a fare compagnia al pubblico italiano.