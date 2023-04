Pauroso incidente per Diego Tavani di Uomini e Donne: come sta

L’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi è rimasto coinvolto in un sinistro stradale salvandosi per miracolo

Diego Tavani, ex cavaliere di Uomini e Donne, è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale nelle scorse ore. Lo ha raccontato lui stesso tramite una Story pubblicata sul suo profilo Instagram. L’uomo, classe 1979, abita a Roma e parla di “miracolo” in quanto, nonostante il violento botto, ha riportato soltanto delle contusioni, uscendo dal sinistro quasi del tutto illeso.

“Questa notte… Due fari… Lo stritolio delle gomme… Un rumore forte… Il buio. E poi il miracolo. Guardi su e capisci che qualcuno, per centimetri, ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso ancora posso vedere mio figlio crescere”. Così Diego Tavani sul suo profilo Instagram dove ha ricevuto un’ondata di affetto e parecchi in bocca al lupo di pronta guarigione. Tra i volti noti che lo hanno contattato facendogli sentire la loro vicinanza c’è stato anche Raimondo Todaro. “Bro, come stai? Ti vogliamo bene, daje!”, il messaggio scritto dal prof di Amici.

Diego Tavani: biografia e il percorso dell’ex cavaliere a Uomini e Donne

Nel suo percorso a Uomini e Donne si è fatto notare soprattutto per aver corteggiato e conquistato Ida Platano (i due hanno avuto un flirt), dama di origini bresciane che per anni è stata al centro delle dinamiche del dating show orchestrato da Maria De Filippi (memorabile o dimenticabile, che dir si voglia, il tira e molla con Riccardo Guarnieri). Prima della donna bresciana si era interessato a Vittoria, Milena e Alessandra.

Tavani ha 44 anni ed è un commerciante. Da tempo lavora nel Bar Tabacchi di famiglia nella Capitale, città che lo ha visto nascere e crescere. In passato ha frequentato i campi da calcio, giocando anche nei campionati professionistici. L’ex atleta, ruolo portiere, ha militato anche nel Turris, squadra che milita in Serie C. Amante dello sport, pratica abitualmente attività fisica. Inoltre ama i motori, in particolare è un appassionato di auto e barche.

Prima di approdare a Uomini e Donne è stato sposato. Dalle nozze, poi naufragate, è nato suo figlio Leonardo. Riguardo il suo matrimonio ha dichiarato di non aver ancora appreso la lezione e ha detto di aver ripetuto nelle relazioni successive a quelle vissute con l’ex moglie i medesimi sbagli. Inoltre ha reso noto di aver intrapreso un percorso di psicoterapia per migliorarsi ed essere un padre risolto.