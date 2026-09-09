Paura per Wax di Amici, il cantante in ospedale su una sedia a rotelle: cosa sappiamo

Paura per il cantante Wax, protagonista della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi: l’artista milanese nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre ha pubblicato una foto mostrandosi in ospedale su una sedia a rotelle e con il braccio ingessato. Il 24enne non ha chiarito i dettagli di quel che gli è accaduto. Ha invece scritto un commento citando la massima latina “Amor fati”, lasciando intendere che ha intenzione di affrontare l’incidente che lo ha coinvolto in modo positivo. Nel frattempo tantissimi fan hanno espresso da un lato preoccupazione, dall’altro auguri di pronta guarigione.

Amici, Wax in ospedale: mistero su che cosa gli sia accaduto

Wax, nome d’arte di Matteo Lucido, ha raggiunto la popolarità a livello televisivo partecipando ad Amici, nella stagione 2022-2023, quella che ha visto trionfare Angelina Mango. L’artista milanese ha raggiunto la finale del talent show, diventando uno degli artisti più apprezzati di quell’edizione. Nelle scorse ore ha riferito, attraverso uno scatto diffuso sul suo profilo Instagram, di essere stato ricoverato in ospedale.

“Amor fati: non vivere in guerra con ciò che ormai è accaduto”, ha scritto a corredo dell’immagine in cui lo si vede in un nosocomio. Amor fati è una locuzione latina che significa letteralmente “amore del destino”. Si tratta di un’espressione usata per indicare quelle persone che hanno una propensione a non accettare passivamente gli eventi della vita, bensì ad abbracciarli e a viverli in modo totalizzante, sia che si sia protagonisti di esperienze gioiose sia che si sia protagonisti di avvenimenti dolorosi.

In altre parole, il giovane artista ha voluto lanciare un messaggio di positività, facendo sapere che proverà a non lasciarsi sopraffare dal destino avverso, che, in questo caso, riguarda un incidente.

La preoccupazione dei fan e il silenzio del cantante

Come accennato, non ha raccontato nulla della dinamica che lo ha costretto a ricorrere all’aiuto dei medici. Molti dei suoi follower gli hanno domandato di chiarire che cosa gli sia capitato, ma per il momento Wax ha preferito rimanere in silenzio. Dalla foto pubblicata, si vede un braccio ingessato. Non è al momento possibile sapere se ha riportato anche altri traumi.