Paura per Giulia Belmonte, incidente in auto con le figlie per la compagna di Stash: come stanno

Grande spavento per Giulia Belmonte, la compagna del cantante Stash Fiordispino: la giornalista 30enne, tramite una storia pubblicata su Instagram, ha riferito che nelle scorse ore, mentre si trovava in auto con le sue due figlie Grace e Imagine, è stata centrata da un’altra automobile. L’incidente, stando alla versione fornita dalla donna, è stato causato da una persona distratta. Fortunatamente lei e le bimbe stanno bene. Nessuna ha riportato ferite serie.

Incidente per Giulia Belmonte

Belmonte ha raccontato che il sinistro è avvenuto mentre lei, con le bimbe, era ferma in auto ad attendere sua madre. All’improvviso una vettura che stava facendo retromarcia ha impattato il suo mezzo. “Un grande spavento”, ha sottolineato la giornalista, che ha rimarcato che lei non era in marcia.

Ha aggiunto che la persona che era al volante dell’altro veicolo era “ovviamente distratta”. Poi lo sfogo: “Ma le distrazioni non sono accettabili”, ha tuonato, affermando che una disattenzione, quando si è alla guida, può mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri. Il compagno Stash, a riguardo dell’accaduto, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

Giulia Belmonte e Stash, un amore vissuto con riservatezza

Stash e Giulia fanno coppia dal 2019. Sono diventati genitori per la prima volta nel dicembre 2020, quando hanno accolto Grace. A meno di due anni di distanza, sono diventati mamma e papà bis. Infatti, nell’agosto 2022, hanno allargato la famiglia: è nata Imagine. Quando venne reso noto il nome ci fu anche una sterile polemica sui social, con diversi utenti che espressero parecchie perplessità, per usare un eufemismo, sul nome scelto per la bimba.

Il cantante non ha bisogno di molte presentazioni: è il frontman dei The Kolors. In passato è anche stato uno dei giurati di Amici di Maria De Filippi. Un ritorno a casa visto che la sua carriera fu lanciata proprio dal talent show di Canale 5. La compagna è una giornalista pubblicista, originaria di Teramo.

La coppia è molto riservata. Sui social ogni tanto posta qualche dolce quadretto familiare, ma principalmente preferisce mantenere riserbo sulla relazione e tenersi il più possibile lontana dal gossip del Bel Paese.