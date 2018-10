Paulo Dybala: l’ex fidanzata Ginevra sempre più vicina a Nainggolan

Nainggolan sempre più vicino all’ex fidanzata di Paulo Dybala: una nuova coppia sta nascendo?

Il calciatore belga Radja Nainggolan pare sia stato visto recentemente sempre più spesso in compagnia dell’ex ragazza del collega Paulo Dybala. Lei, come molti sapranno, si chiama Ginevra e, in passato, sulle copertine dei giornali e dei siti di gossip c’è finita perché considerata il motivo della rottura tra Dybala e Antonella Cavalieri, fidanzata storica del calciatore. Adesso, come riportato dal settimanale Chi, la bella Ginevra sembrerebbe aver trovato una però certa affinità con un altro calciatore, questa volta un centrocampista. La complicità sospetta tra lei e Nainggolan, che al momento pare siano solo amici, si trasformerà presto in qualcosa di più?

Ginevra dimentica Paulo Dybala con Nainggolan? Il gossip impazza

Quello che sappiamo di Ginevra, ad oggi, è che la ragazza è una pierre e che il suo lavoro, dopo Paulo Dybala, l’ha portata a conoscere (e a frequentare) anche il calciatore Radja Nainggolan. Parlare di amore o anche solo di un semplice flirt tra i due, per il momento, è ancora molto presto. Se e qualora qualcosa di serio dovesse nascere, ovviamente, siamo sicuri che nulla di tutto ciò sfuggirà comunque ai più curiosi. Una cosa è certa, dopo l’indiscrezione del giornale di Alfonso Signorini, gli occhi degli esperti di gossip saranno adesso tutti puntati su di loro.

Paulo Dybala e Antonella Cavalieri: amore finito a causa di Ginevra

A scatenare la crisi e poi la rottura del fidanzamento tra Paulo Dybala e Antonella Cavalieri, come accennato sopra, è stata proprio l’entra in campo di Ginevra. Quest’ultima, come raccontato ampiamente dai giornali di gossip, avrebbe conosciuto Paulo a Formentera che, una volta tornato in Italia, si sarebbe messo in contatto con lei e avrebbe iniziato a corteggiarla fino a decidere di lasciare la fidanzata. Le strade dei due oggi si sono comunque divise ma, come abbiamo visto, non è detto che non sentiremo più parlare di Ginevra nei prossimi mesi.