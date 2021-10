Paul Walker, la figlia s’è sposata: Vin Diesel al posto di papà, dettagli e foto

Era il 30 novembre 2013 quando Paul Walker, star della fortunata serie di film “Fast and Furious” moriva tragicamente a causa di un incidente d’auto all’età di 40 anni. L’attore, che ha dato vita all’indimenticabile personaggio di Brian O’Conner ha lasciato orfana una figlia, Meadow, avuta dalla relazione con Rebecca Soteros.

Meadow Rain Walker, questo il nome completo della figlia di Paul, è rimasta senza padre a soli 15 anni. La ragazza, oggi quasi 23enne, ha, nel tempo, cercato di avere giustizia per il decesso dell’attore. Ha portato in tribunale sia la Porsche, casa automobilistica tedesca dell’auto in cui Walker ha trovato la morte, sia il guidatore al momento dell’incidente, Roger Rodas, amico del padre.

Dopo anni di battaglie legali, si apre per Meadow un nuovo capitolo della vita. La giovane modella, che è a capo della “Paul Walker Foundation“, si è da poco sposata con l’attore Louis Thornton-Allan, come testimoniano le foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram. L’evento si è celebrato venerdì 22 ottobre. Ad accompagnarla all’altare, in assenza del padre, è stato Vin Diesel. L’attore 54enne era un collega e amico intimo di Paul Walker. Da qui probabilmente la decisione di Meadow di averlo accanto nelle veci del padre.

Il matrimonio è stato celebrato nella Repubblica Dominicana, in una location da sogno. La cerimonia è stata intima e privata, sia a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, sia per una scelta della coppia. L’unione è avvenuta sul lungomare, al tramonto, e il ricevimento ha avuto luogo in spiaggia. La ragazza indossava per l’occasione un abito di seta firmato Givenchy Haute Couture. “Non avremmo potuto immaginare un matrimonio così perfetto, intimo e personale come avevamo sempre immaginato”, ha spiegato Meadow.

Chi è il marito di Meadow Walker

Il neosposo di Meadow si chiama Louis Thornton-Allan, fa il modello proprio come lei, e sta cercando di farsi strada come attore. Il giovane è originario di Milton Keynes, località inglese, e studia recitazione allo Stella Adler Studio of Acting di New York. I due non hanno mai parlato pubblicamente della loro storia prima di luglio 2021. In quest’occasione, Meadow ha condiviso nelle sue storie Instagram una foto col fidanzato con scritto “My love”, rendendo ufficiale la relazione.