Patty Pravo, nuove accuse riguardanti Mia Martini: “Prendo le distanze”

Patty Pravo, nuove accuse riguardanti le voci su Mia Martini. Il comunicato stampa della cantante veneziana: “Prendo le distanze, ora come allora. Pronta a querelare”

A pochi giorni di distanza dal successo del film Io Sono Mia, trasmesso da Rai Uno, Patty Pravo è tornata al centro di alcune scomode voci riguardanti il suo rapporto con Mia Martini. La cantante veneziana ha così deciso di chiarire la situazione attraverso il suo ufficio stampa che ha diramato un comunicato per negare le accuse che le sono state nuovamente rivolte. Nella fattispecie, alcune voci riportate anche da diverse testate, vorrebbero Patty Pravo come una delle principali artiste che avrebbero messo in circolo il pettegolezzo che la compianta sorella di Loredana Berté portasse jella e sfortuna. La questione ha radici lontane che affondano nel 1983.

Mia Martini e Patty Pravo: una questione che riaffiora

La storia di Mia Martini, riportata pochi giorni fa sul piccolo schermo, è piuttosto nota e racconta di un’artista messa ai margini del mondo dello spettacolo dopo un’incredibile quanto assurda voce che la vedeva come una portatrice di sfortuna. Il nome di Patty Pravo fu la stessa Mimì a farlo, rilasciando un’intervista a Gente nel 1983. “Tra i primi a dire che porto jella sono stati Patty Pravo e Fred Bongusto. Poi è stata la volta della RAI che ha cominciato a non mettere più in onda le mie canzoni. Quindi i discografici, che rifiutavano le mie canzoni”, dichiarava Mia Martini. La messa in onda del film a lei dedicato ha riportato a galla la questione e Patty Pravo è stata attaccata. Oggi, con un comunicato, l’interprete veneziana si è dissociata nuovamente dalle accuse rivoltele e si è detta pronta a querelare.

“La Sig.ra Strambelli prende le distanze, ora come allora, dalle affermazioni attribuitele circa la Sig.ra Mia Martini”

Patty Pravo, alla luce di quanto appena spiegato, nella giornata di oggi ha diramato il seguente comunicato: “La Sig.ra Strambelli (in arte Patty Pravo, ndr) prende le distanze, ora come allora, dalle affermazioni attribuitele circa la Sig.ra Mia Martini e, qualora si dovesse insistere in tali comportamenti, provvederà a sporgere denuncia-querela per diffamazione a mezzo stampa ed internet a tutela della propria reputazione”.