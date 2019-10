Patrizio Ratto: dopo Amici il ballerino ci riprova con Tu si que vales

Patrizio Ratto a Tu si que vales 2019: ha già partecipato ad Amici

Patrizio Ratto è tornato in tv. Il ballerino di Amici 15 ha partecipato alla seconda puntata di Tu si que vales 2019. Il giovane ha lasciato tutti senza parole con la sua performance tra pianoforte e hip-hop. Un’esibizione che ha stregato tutti: dai conduttori ai giurati, passando per il pubblico in studio e a casa. Maria De Filippi ci ha però tenuto a ricordare ai telespettatori della partecipazione di Patrizio al suo talent show. Ma nel curriculum di Ratto non è stata l’unica: il 29enne ha ballato pure al Festival di Sanremo, a Forte Forte Forte, a Si può fare e a Dance Dance Dance. Senza dimenticare alcune pubblicità e gli eventi live, i videoclip e i concerti, dove il danzatore si è sempre distinto per il suo stile davvero unico e originale.

Video esibizione Patrizio Ratto a Tu si que vales 2019

Prendete un pianoforte, aggiungeteci la carica pazzesca di Patrizio ed ecco a voi un'esibizione 💣💥! Noi non riusciamo proprio a staccargli gli occhi di dosso, e voi? #TuSiQueVales Gepostet von Tú Sí Que Vales am Samstag, 26. Oktober 2019

Patrizio Ratto ha partecipato anche ad America’s Got Talent

Patrizio Ratto è sempre stato appassionato sia della musica sia del ballo. Per una questione economica ha dato la priorità alla danza ma da due anni ha ripreso a suonare il pianoforte. Da qui è nata l’esibizione che Patrizio ha presentato a Tu si que vales. Un’esibizione che – va detto – Ratto ha portato pure ad America’s Got Talent, al quale ha partecipato la scorsa estate riscuotendo un discreto successo.