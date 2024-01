Patrizia Rossetti: “Io come la d’Urso, ecco perché mi fecero fuori”

A La Volta Buona, da Caterina Balivo, Patrizia Rossetti ha spiegato come mai ha mostrato solidarietà a Barbara d’Urso, quando Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non riconfermarla a Pomeriggio 5. La conduttrice ha raccontato che anni fa è successa la stessa cosa a lei ed ha rivelato come si è sentita e del perché è stata presa quella decisione.

La Rossetti conduceva la sua trasmissione su Rete 4 ma improvvisamente non è stata riconfermata, oggi ha spiegato le motivazioni e di esserci rimasta molto male.

“Ai miei tempi non facevano contratti di due/tre anni se funzionavi bene ti riconfermavano, altrimenti te ne andavi a casa. Io sono funzionata benissimo per oltre 15 anni. A fine agosto ero abituata a ricevere la solita telefonata, ma non arrivava niente. Io prendo il telefono e chiamo il capostruttura ‘Senti ma avete cambiato giorni, cosa sta succedendo’ e lui risponde: ‘Eh ma non te l’ha detto nessuno? Il tuo programma non si fa più’. Non c’erano motivi, l’audience andava benissimo, c’era un pubblico incredibile, ma era cambiato il capo della rete. Quando cambiano i capi decidono di fare cambiamenti e l’unico che ha fatto era il mio? Ma la verità non era questa, io ci sono rimasta male e mi sono fatta un esame di coscienza“.

La conduttrice ha rivelato poi di aver ragionato molto su ciò che le è successo, si pente del non essere andata a chiedere spiegazioni subito dopo. Ha svelato, però, di aver capito come mai improvvisamente il suo programma è stato tolto dal palinsesto.

“Stavano per arrivare dei programmi diversi su Canale 5 che non volevano concorrenza, la mia concorrenza, perché andavo molto bene, facevo il 25% di share. Era una scelta editoriale“

Patrizia ha rivelato di aver pianto molto per questa cosa, ma al tempo stesso non si è abbattuta e si è tirata su di morale. Probabilmente i programmi in arrivo erano quelli di Maria De Filippi, in particolare Uomini e donne. Per questo l’azienda avrebbe deciso di puntare di più su Canale 5 e non creare concorrenza interna.

La Rossetti ha anche detto di essersi schierata dalla parte di Barbara d’Urso quando quest’estate è stata fatta fuori da Pomeriggio 5, poiché si è immedesimata in lei.

“Sì perché io penso che a qualsiasi persona devi dare una spiegazione. Bastava dire che avevano fatto la propria scelta, ma ci vuole rispetto ed educazione per una persona che ha fatto e dato tanto. Io sono sempre solidale con le mie colleghe, anche se non le conosco di persona, ma non è il caso di Barbara“.

Barbara d’Urso fuori da Mediaset

Quest’estate, Barbara improvvisamente è stata tagliata fuori dal suo programma, Pomeriggio 5. Pier Silvio, dopo la morte del padre, ha deciso di non rinnovare per un’altra stagione televisiva la conduttrice e di affidare la trasmissione a Myrta Merlino. Il contratto della d’Urso, però, è scaduto il 31 dicembre 2023, fino ad allora lei non è potuta andare in nessun altra rete.

Oggi sono cambiate molte cose, si mormora che sia la Rai che Discovery se la contendano e che ci siano molte proposte in ballo, ma per ora sono solo voci, da parte della conduttrice nessuna conferma. Ha però rivelato, più volte, di esserci rimasta molto male per il trattamento a lei riservato da parte di Pier Silvio che non le ha dato spiegazioni di questo allontanamento, ma che soprattutto lo ha saputo attraverso terze persone.