Patrizia Pellegrino: “Io snobbata da Milly Carlucci”. Il motivo

La ex concorrente del GF Vip parla del motivo per cui non è mai riuscita a realizzare il suo sogno di partecipare a Ballando con le stelle

In una recente intervista concessa a Marida Caterini, Patrizia Pellegrino ha avuto modo di raccontare nel dettaglio della sua più recente esperienza televisiva. L’attrice teatrale è da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, eliminata nel corso della 25a puntata del reality di Canale 5.

Nel corso dell’intervista, la Pellegrino ha parlato nel dettaglio dei suoi rapporti all’interno della casa, particolarmente di quelli più complicati e sofferti. A dire la verità, Patrizia Pellegrino ha avuto una parola “buona” (per così dire) nei confronti di tutti. Le sue parole più dure la Pellegrino le ha in particolare dedicate a Katia Ricciarelli, con cui non è mai riuscita a instaurare un bel rapporto. Ma non è certo finita qui.

Patrizia Pellgrino ha parlato anche degli altri inquilini della casa, definiti in molti casi dei veri e propri strateghi. Sembra, in effetti, che la Pellegrino conosca soltanto questo tipo di aggettivo per descrivere i suoi ex colleghi. Stratega è stato definito Alex Belli, che come saprete ha portato avanti per settimane un controverso triangolo amoroso con Soleil Sorgé e la compagna, Delia Duran. Ma anche Gianmaria Antinolfi è stato definito stratega, così come Manila Nazzaro (“troppo legata a Katia” ha specificato la Pellegrino).

Nella stessa intervista, in ogni caso, Patrizia Pellegrino ha avuto spazio anche per togliersi un sassolino dalla scarpa. In un periodo storico pandemico, infatti, per attori teatrali come lei la vita non è particolarmente facile. Ecco perché ha deciso di partecipare al GF Vip e, in passato, anche all‘Isola dei Famosi. Arrotondare con un reality, dopo tutto, non è certo un reato. Il problema è che a quanto pare la partecipazione a questi due show avrebbe in qualche modo costituito un limite per la Pellegrino, che non è mai riuscita ad arrivare a Ballando con le stelle. Un vero peccato, visto e considerato che comunque l’attrice se la cava piuttosto bene anche con il ballo. Evidentemente, però, partecipare a certi reality rende alcuni personaggi meno appetibili per il parterre de rois sempre impeccabile della Carlucci. Ecco, dunque,il commento della Pellegrino a riguardo: