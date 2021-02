“Patrizia Pellegrino ha rischiato di morire per un tumore al rene”

Patrizia Pellegrino avrebbe avuto un tumore al rene. Il condizionale è d’obbligo perché al momento non si hanno certezze da parte della diretta interessata. La notizia è stata data da Diva e Donna, che fa sapere che l’attrice ha subito pure un intervento complicato. Stando a quello che si legge sulla rivista edita da Cairo Editore la 58enne avrebbe scoperto solo di recente la sua malattia.

Un cancro al rene che avrebbe portato Patrizia Pellegrino ad un’operazione d’urgenza. Secondo Diva e Donna la 58enne avrebbe addirittura rischiato di morire ma che tutto sarebbe poi andato per il meglio. Un rene, quello colpito dal tumore, sarebbe stato però asportato completamente. La Pellegrino starebbe ora meglio, in convalescenza a casa, circondata dall’amore dei suoi tre figli e del compagno Giampaolo.

Patrizia Pellegrino ha avuto Tommaso e Arianna dal primo matrimonio con Pietro Antisari Vittori mentre Gregory è stato adottato. Da qualche anno, più precisamente dal 2015, l’artista è legata a Giampaolo, manager assicurativo originario di Castellamare di Stabia e residente a Roma. Nonostante sia molto attiva sui social network la Pellegrino non ha ancora parlato apertamente di questa vicenda.

Un nuovo dramma per Patrizia Pellegrino che tempo fa ha sofferto tanto per la perdita del figlio Riccardo. Il bambino, come raccontato dalla Pellegrino a Vieni da me di Caterina Balivo, è scomparso subito dopo il parto e Patrizia non è riuscita neppure a dare l’ultimo saluto al suo bambino. In seguito alla scomparsa del terzogenito la soubrette ha adottato Gregory, un bambino proveniente dalla Russia.

Patrizia Pellegrino è sempre stata una donna molto sensibile e da anni è anche impegnata a sostenere una onlus per i bambini malati di cancro. Prima dell’emergenza Coronavirus la Pellegrino era impegnata a teatro, con la pièce teatrale La stranissima coppia. Accanto a Patrizia il comico ed ex volto del Bagaglino Manlio Dovì.

In passato Patrizia Pellegrino ha sofferto di depressione. La fine del suo secondo matrimonio, quella con l’industriale Stefano Todini, l’ha fatta soffrire parecchio. I due sono stati sposati dal 2005 al 2013.