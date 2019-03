Patrizia Bonetti piange dalla d’Urso: protesi ai capelli dopo aggressione

Patrizia Bonetti e Aida Yespica a Domenica Live dopo l’aggressione: l’ex gieffina con la protesi ai capelli

Patrizia Bonetti e Aida Yespica sono state ospiti di Barbara d’Urso nel corso della nuova diretta di Domenica Live. Le due sono arrivate in studio per raccontare quanto è accaduto negli scorsi giorni. Sono state entrambe vittime di una forte aggressione da parte di alcune donne che erano in fila dietro di loro per i biglietti del cinema. La conduttrice ha mandato in onda il filmato che ha fatto il giro del web, dove si vede chiaramente quanto accaduto tra le ex giaffine e le persone che sembrano averle picchiate. La più turbata è la giovanissima Bonetti. La ragazza si è presentata in puntata con una protesi ai capelli.

Patrizia Bonetti ha raccontato per filo e per segno quanto è accaduto a lei e alla sua amica Aida Yespica. “Noi eravamo al cinema, in fila per prendere i biglietti e queste donne hanno iniziato ad inveire nei nostri confronti. Hanno iniziato prima ad insultare la cassiera, poi dalla cassiera sono passate a scagliarsi contro di me. Sono un attimo turbata da questa cosa. Questa cosa mi ha lasciato sotto shock. Non credo che sia giustificata questa cosa.” A lasciare senza parole la donna è anche ciò che è accaduto intorno a loro.”La cosa allucinante è che c’era tanta altra gente e nessuno ci aiutava. Due donne di quaranta anni che potevano essere ipoteticamente mia madre. Dicevano che avevo il sedere finto come la mia borsa. C’erano cinque uomini che guardavano e stavano lì fermi.” Oltre al danno psicologico, l’ex concorrente del Grande Fratello condotto dalla d’Urso ha subito anche un danno fisico di non poco conto.

Barbara d’Urso ha mostrato in diretta la foto di Patrizia senza una folta ciocca di capelli e la diretta interessata ha chiarito il tutto. “Mi hanno tolto il bulbo del capello. Mi hanno bloccato, spinto e poi aggredito con i caschi. Ho i bozzi sulla testa, mi hanno strappato i capelli. Il mio parrucchiere mi ha costruito una protesi, il trauma comunque rimane. Ci vorranno sei mesi per farli ricrescere.” E mentre la Bonetti raccontavano con le lacrime quanto è accaduto, Aida Yespica le ha tenuto la mano durante tutta l’intervista. La ragazza ha poi concluso il tutto dichiarando di aver perdonate le donne che l’hanno aggredita anche senza aver ricevuto alcuna scusa da parte loro.