Patrizia Mirigliani: “Nicola fuori dalla droga? Come sta”. Merlino piange

A volte non c’è altra strada che denunciare il proprio figlio: lo sa bene Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, che, nel 2011, si è ritrovata costretta a segnalare Nicola Pisu, finito in età adolescenziale nel vortice della tossicodipendenza. Oggi Nicola ha 35 anni e nel 2021, quando già era uscito dal tunnel della droga, si è anche messo in gioco al Grande Fratello Vip. Mamma Patrizia, ospite nella puntata di Pomeriggio 5 del 15 novembre, ha ripercorso le tappe dell’inferno vissuto e ha reso noto come sta oggi suo figlio. Il suo racconto, srotolato con estrema dignità, è comunque stato a tratti straziante. La padrona di casa Myrta Merlino, evidentemente toccata dalla vicenda, a un certo punto si è quasi messa a piangere.

“Avevo attribuito alcuni suoi atteggiamenti strani al periodo dell’adolescenza. Poi una mia amica mi ha detto: “Tuo figlio si droga, stai attenta”. All’inizio mi indispettii, invece, col senno di poi, ringrazierò tutta la vita quella mia amica”. Così Patrizia Mirigliani in riferimento a quando scoprì che Nicola aveva iniziato ad avere problemi con la droga. Cominciò per lei e per il ragazzo un periodo infernale. Cambiò quasi dieci comunità:

“Lui è stato in 8 comunità, ho provato di tutto. Entrava e usciva. Era maggiorenne, quindi non si poteva obbligare. Era uno stalker psicologico, non fisico, non farebbe male a nessuno. Mi chiedeva soldi tutti i giorni. Io poi ho smesso di darglieli. Però si procurava il denaro in qualche modo. Era un periodo difficile per me: era morto mio padre stavo lottando contro un tumore al seno. Un giorno ho chiamato suo padre, io dovevo andare in ospedale. Poi nel 2011 l’ho denunciato, lo dovevo salvare”.

"Ho denunciato mio figlio per salvarlo" Patrizia Mirigliani a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/u8pluVi3mP — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 15, 2024

Come sta Nicola Pisu oggi

E così è stato. Pian piano Nicola si è disintossicato e, come prima accennato, si è anche fatto conoscere dal pubblico televisivo di Canale 5, partecipando al Grande Fratello Vip 6, nel 2021. E oggi come sta? “Sta meglio, ha più consapevolezza e ha dei sentimenti. Prima no perché le sostanze li annullano. Poi ha trovato una donna speciale, fa discorsi che non sentivo da 20 anni”. A questo punto Myrta Merlino, con gli occhi pieni di lacrime di commozione, ha chiosato: “Che bello, che soddisfazione. Ti faccio davvero i complimenti, solo chi è mamma può capire”.