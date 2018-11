Patrizia De Blanck bacia il Marchese d’Aragona: le foto che sorprendono

Patrizia De Blanck bacia il Marchese d’Aragona: lo scoop del giorno!

È nato un nuovo amore? Il bacio tra Patrizia De Blanck e il Marchese d’Aragona sta facendo il giro della rete e sta agitando le acque. Lui si chiama Achille Giuseppe Tavaglia, lo abbiamo conosciuto nei salotti di Barbara d’Urso. Qui è intervenuto per far sapere a tutti che il titolo di Marchese d’Aragona è suo. Al maschile, certo, ma ha poi aggiunto che Daniela Del Secco non apparterrebbe alla sua famiglia. Un anello di congiunzione dunque c’è tra Patrizia De Blanck e il Marchese ed è proprio l’ex gieffina, che sta spopolando dopo il Gf Vip e di cui si è parlato spessissimo a causa del suo titolo nobiliare. Reputato da più di uno fittizio. Ma cosa sta succedendo adesso? È stato il settimanale Oggi, sull’ultimo numero in edicola, a pubblicare le foto della Contessa De Blanck che bacia il Marchese.

Patrizia De Blanck e il Marchese d’Aragona: le foto del bacio

Nelle foto di Patrizia insieme al Marchese i due giocano e ridono insieme. Poi lui la abbraccia e lei si abbandona sul suo petto. E alla fine non è mancato il bacio tra la contessa De Blanck e il Marchese d’Aragona! Come fa sapere il settimanale, i due sembrerebbero in balìa di un vero e proprio colpo di fulmine e le passeggiate romantiche nel parco lascerebbero credere che sia nato un amore. Eppure, il dubbio c’è: Oggi scrive che la Contessa potrebbe aver notato il paparazzo in agguato e abbia così iniziato a scambiarsi tenere effusioni. In tal caso, lui sarebbe stato al gioco! Oppure c’è davvero del tenero? Chissà cosa direbbe la Marchesa del Gf Vip di questa nuova coppia…

Patrizia De Blanck e il Marchese d’Aragona stanno insieme?

Insomma, dalle foto la De Blanck e il Marchese sembrerebbero una coppietta ai primi batticuori, ma i dubbi non mancano. Lecito manifestarli e confrontarsi, ma per ora ci sono solo le foto del bacio e nessuna dichiarazione dei diretti interessati. Per capirci qualcosina in più, quindi, bisognerà aspettare le prossime news su Patrizia De Blanck e il Marchese d’Aragona. O il prossimo scoop? Se non dovesse intervenire prima Barbara d’Urso invitandoli nelle sue trasmissioni…