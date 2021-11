Patrick Ray Pugliese, fulmine a ciel sereno: “Con Sara purtroppo è finita”

Una notizia inaspettata su Patrick Ray Pugliese e la sua vita sentimentale: la storia d’amore con Sara è finita. A rivelarlo è proprio lo stesso ex gieffino attraverso una chat di Instagram. Un fan gli chiede se è possibile fargli una domanda sul piano personale, sottolineando che è libero di non rispondere. Ma Patrick risponde tranquillamente alla domanda. È Deianira Marzano a rendere pubblica la chat. Il fan chiede se con Sara si siano lasciati oppure no, in quanto ha notato che da un po’ di tempo non appaiono insieme.

“Esatto sì”, dichiara l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, confermando così che la sua relazione con Sara è finita. Si sono lasciati e ormai questa chat va a confermare i dubbi che i suoi sostenitori più affezionati avevano nell’ultimo periodo. Infatti, c’è appunto chi aveva notato l’assenza di Sara nella vita di Patrick. “Dispiace anche a me”, risponde così al dispiacere dell’utente, che fa notare quanto fossero belli insieme. Non è ancora noto il motivo per cui l’ex gieffino è tornato single.

Non si sa neppure se mai i fan avranno delle risposte al riguardo. Sara è una ragazza molto riservata, di cui si sa davvero poco. Infatti, non fa parte del mondo dello spettacolo e Patrick potrebbe decidere di rispettare questa sua posizione. Sicuramente non è un volto proprio sconosciuto sul piccolo schermo. Ad esempio, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di assistere al video messaggio che aveva inviato a Pugliese al Grande Fratello Vip.

All’interno della Casa più spiata d’Italia, Patrick ha spesso parlato della loro relazione e lei da fuori l’ha sempre sostenuto. Ora a distanza di più di un anno, l’ex concorrente si ritrova a dover confermare la rottura. La notizia arriva sicuramente come un fulmine a ciel sereno. Stavano insieme dall’anno 2017. Lui l’aveva corteggiata per ben quattro mesi dopo averla conosciuta.

Convivevano a Milano e hanno sempre dichiarato di essere felici. La differenza d’età – 13 anni – non ha mai rappresentato per loro un problema. Durante l’esperienza di Patrick nella Casa di Cinecittà, Sara l’ha sempre supportato su Instagram, dove vanta la presenza di quasi 20mila follower.

L’ultima foto sul profilo di lei, insieme a Pugliese, risale al 15 settembre 2021. Cinque giorni dopo, lui condivideva una foto che la ritrae seduta in giardino. Dunque, la rottura è sicuramente avvenuta di recente, visto che fino a poco più di un mese fa erano ancora insieme a Milano.