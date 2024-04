Patrick Pugliese tira in ballo Chiara Ferragni ma i fans non ci stanno

La recente intervista di Fedez a Belve, celebre talk show condotto da Francesca Fagnani, non ha fatto altro che incendiare ancora di più il gossip sulla fine del matrimonio tra il rapper e Chiara Ferragni. Negli ultimi giorni l’influencer cremonese è stata lontana dai social e, solo nelle ultime ore, è tornata ad aggiornare i followers sui suoi ultimi impegni lavorativi in quel di Venezia. Negli ultimi mesi il mondo del web, e non solo, si è letteralmente diviso tra chi ha scelto di stare dalla parte di Fedez e chi invece ha ritenuto giusto prendere le difese dell’imprenditrice digitale. Tra chi, nelle ultime ore, sembra aver deciso di appoggiare il rapper di Rozzano, vi è anche Patrick Ray Pugliese, un famoso ex gieffino.

L’intervento di Patrick Ray Pugliese su Chiara Ferragni e l’ira dei fans

Ebbene si, Pugliese, che ha partecipato al celebre reality show nell’ormai lontano 2004, si è recentemente sbilanciato sulla questione del divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez. In particolare, l’ex gieffino ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram, cancellata poco dopo, nella quale sembrava voler “dissare” l’imprenditrice digitale. Il post riprendeva una fotografia che la ritrae insieme alla madre e alle due sorelle mentre si trovavano allo stadio.

Un intervento che ha fatto, e non poco, infuriare i seguaci di Pugliese e fans dell’influencer che, in men che non si dica, si sono letteralmente scagliati contro l’ex gieffino. Tra i commenti che si sono susseguiti nel profilo Instagram di Pugliese ce ne sono stati alcuni più pacati e altri sicuramente molto più accesi. Alcuni hanno infatti sottolineato come la story dell’ex gieffino potesse essere del tutto evitata e di come non sia stato affatto carino da parte sua condividere quel pensiero sulla Ferragni. Insomma, l’influencer sta sicuramente vivendo una fase molto delicata della sua vita e certi commenti, anche se ironici, non portano da nessuna parte.

Commenti e osservazioni alle quali l’ex gieffino ha così risposto:” Io non giudico nessuno, io pubblico cose che mi fanno ridere”. Come anticipato, alla fine Patrick, forse per evitare di sollevare un vero e proprio uragano di polemiche, ha deciso di cancellare la story.

Chiara Ferragni arriva a Venezia e fa il pieno di likes

Nel frattempo Chiara Ferragni è ufficialmente tornata a farsi viva sul suo profilo Instagram. Per l’occasione, l’influencer ha postato una carrellata di foto e video che la ritraggono in quel di Venezia con un elegantissimo vestito nero caratterizzato da uno spacco a dir poco vertiginoso. Naturalmente, i suoi fans più affezionati non hanno perso l’occasione per farle sentire, ancora una volta, tutto il loro supporto e hanno commentato così il carosello di immagini: “È bello vederti sorridere. Sempre a testa alta”, “Sei tornata col botto”, o ancora “Che gioia vederti, bentornata”.