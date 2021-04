Pasquetta in tv: i film e i programmi in onda il 5 aprile 2021

Lunedì 5 aprile 2021 i telespettatori potrebbero ritrovare dei cambiamenti nella programmazione tv delle principali reti. Cosa va in onda sul piccolo schermo a Pasquetta 2021? Alcuni programmi non sono presenti nel palinsesto dei canali televisivi. Ad esempio, nel pomeriggio di Canale 5 non è previsto l’appuntamento con Uomini e Donne. Ovviamente, molti altri vanno in onda come di consueto. Qui di seguito la guida tv del 5 aprile.

Rai 1, 5 aprile 2021

Come sempre su Rai 1, dopo il TG1, va in onda la puntata di Storie Italiane, seguito da È sempre mezzogiorno. Alle ore 13.31 viene trasmesso il TG1 e subito dopo i telespettatori possono seguire il programma Oggi è un altro giorno. Prosegue il pomeriggio su Rai 1 con la serie Il paradiso delle signore. Alle 17.05 c’è spazio per La vita in diretta, in seguito per L’eredità. Dopo la puntata di Soliti ignoti – Il ritorno, in prima serata va in onda la serie La fuggitiva.

Rai 2, 5 aprile 2021

Dopo il TG2, alle ore 8.45, su Rai 2 va in onda il Concerto di Pasqua 2021. Alle 11.10 non manca l’appuntamento con I fatti vostri. La mattinata si conclude con i TG2. Il pomeriggio, invece, inizia con Ore 14, seguito da Detto Fatto. Nella programmazione di oggi sono previsti anche Squadra Speciale Cobra 11, N.C.I.S. e il TG2. In prima serata viene trasmesso il film Ben Hur.

Rai 3, 5 aprile 2021

La mattina su Rai 3 inizia con i TGR e subito dopo vanno in onda le serie tv Doc Martin e L’inchiesta. Nell’orario di pranzo, il pubblico può seguire Quante Storie e Passato e Presente. Il pomeriggio prosegue con Rai Cultura presenta #Maestri, Aspettando Geo e Geo. Non mancano gli appuntamenti Meteo 3 – TG3 e TG Regione, che lasciano poi lo spazio a Blob, Via Dei Matti n.0 e Un posto al sole. In prima serata va in onda il documentario Città segrete.

Rete 4, 5 aprile 2021

Su Rete 4 dalle 7.45 prende inizio la serie tv Chips, seguita dal film Tommaso (Gli amici di Gesù). Dopo il TG4, va in onda la puntata de Il Segreto. Nella programmazione sono previsti la serie tv La signora in giallo, Lo sportello di Forum e Dalla parte degli animali. Sempre nel pomeriggio, il pubblico può seguire alle 16.44 il film Bis – Ritorno dal passato. Dopo il TG4 e la puntata di Tempesta d’amore, non manca l’appuntamento con Stasera Italia. Infine, in prima serata va in onda Quarta Repubblica.

Canale 5, 5 aprile 2021

Il giorno di Pasquetta su Canale 5 va in onda, come sempre, Mattino 5. Anche Forum non manca nella programmazione tv del 5 aprile 2021. Subito dopo il TG5, vanno in onda le soap Beautiful e Una Vita. Uomini e Donne, come già anticipato, non viene trasmesso nel pomeriggio di oggi. Al suo posto va in onda la replica di Svegliati amore mio. Neanche il daytime di Amici tiene compagnia al pubblico, mentre quello dell’Isola dei Famosi viene trasmesso come di consueto. Stesso discorso vale per Daydreamer – Le ali del sogno, seguito da Pomeriggio Cinque e Avanti un altro. Infine, dopo Striscia la notizia, in prima serata è prevista la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021.

Italia 1, 5 aprile 2021

La mattina su Italia 1 inizia con i cartoni animati. Alle ore 8.41 vanno in onda Chicago Fire, Chicago Med e Cichago P.D., seguiti da Cotto e mangiato. Subito dopo Studio Aperto, c’è spazio per la replica del daytime dell’Isola dei Famosi. Non manca l’appuntamento con Sport Mediaset. Il pomeriggio prosegue con I Simpson, The Big Bang Theory, Modern Family, Due uomini e mezzo e Friends. Vanno poi in onda il daytime dell’Isola dei Famosi e Studio Aperto. Infine, dopo C.S.I. Miami, viene trasmesso il film Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar.

Pasquetta 2021 in tv, cosa va in onda sugli altri canali

Lunedì 5 aprile 2021, in prima serata sugli altri canali tv, sono previsti: