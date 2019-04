Pasquetta in tv: film e programmi in onda il 22 aprile 2019

Pasquetta 22 aprile 2019: cosa va in onda in tv sui canali Rai

Cambia la programmazione di Pasquetta in tv, lunedì 22 aprile 2019. La mattina vede seguire dalle 6.45 come sempre i programmi Unomattina, Storie Italiane e La prova del cuoco. Il primo pomeriggio vede, invece, Vieni da me e Il paradiso delle signore. Il pomeriggio, subito dopo il Tg1 Economia, al posto di Che tempo che fa e La vita in diretta, va in onda il film Italo con Marco Bocci. Come sempre segue la puntata de L’eredità e quella de Soliti ignoti – Il ritorno. In prima serata è possibile assistere alla puntata della fiction Il commissario Montalbano.

Resta completamente invariato il palinsesto di Rai Due. In mattinata vanno, come sempre, in onda Heartland, Madam Secretary, Sereno Variabile – 40 anni insieme, Tg2 Italia, Rai Tg Sport e I fatti vostri. A seguire vi sono Tg2 Costume e società e Tg2 Medicina 33. Il pomeriggio inizia con Detto Fatto e continua con Castle, Tg2 L.I.S., Rai Tg Sport, Hawaii Five-0 e il telefilm NCIS. In prima serata va in onda Made in Sud a Pasquetta.

Non cambia neppure la programmazione di Rai Tre, che inizia la mattinata alle ore 8.00 con il film Indian, la grande sfilata. Dopo di che, vanno in onda Mi manda Raitre, Tutta salute, Chi l’ha visto?, Tg3 Fuori Tg e Passato e presente. Il pomeriggio prende inizio con TgR Leonardo, Tg3 L.I.S., Rai Parlamento e Tg3 Stavolta voto. A seguire vi sono Doc Martin, Aspettando Geo, Geo, Blob, Non ho l’età e la puntata di Un posto al sole. In prima serata va in onda su Rai Tre In arte Mina.

Cosa va in onda a Pasquetta in tv su Rete 4, Canale 5 e Italia 1: saltano le soap, Mattino 5, Pomeriggio 5, Le Iene e Grande Fratello

Su Rete 4 a Pasquetta vanno in onda gli stessi programmi trasmessi ogni lunedì. Dalla mattina parte alle ore 9.00 il telefilm Carabinieri, seguito da Detective in corsia, Ricette all’Italiana e La signora in giallo. Dopo di che, inizia il pomeriggio I viaggi di Donnavventura. Segue il film Un dollaro d’onore e Tempesta d’amore. Infine, in prima serata va in onda una puntata della soap Il Segreto.

Canale 5, invece, varia completamente il suo palinsesto. Non vanno, infatti, in onda le soap e i programmi che solitamente vengono trasmessi. La mattinata prende inizio alle ore 8.45 con il film Un cane per due, seguito alle 11.00 dal programma Forum. Dopo di che, al posto delle soap opera, Beautiful e Una Vita, va in onda il film La mia buona stella. Non manca, invece, l’appuntamento con il Daytime del Grande Fratello 16. Salta anche Il Segreto e Pomeriggio Cinque, sostituiti a Pasquetta con il film Dr.Knock. Va comunque in onda Caduta Libera! e Striscia la Notizia nel prime time. In prima serata non viene trasmessa la puntata in diretta del Grande Fratello, ma il film La peggior settimana della mia vita con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi.

La programmazione su Italia 1 resta invariata. La mattinata parte con il cartone Georgie, seguito dal telefilm Chicago Mind, Bones, Cotto e mangiato e Grande Fratello 16. Il pomeriggio inizia come sempre con I Simpson, seguiti da The Big Bang Theory, Mom, The Middle, Due uomini e mezzo, La vita secondo Jim, Mai dire Talk e Grande Fratello. Nel prime time vediamo CSI New York e CSI Scena del crimine. In prima serata va in onda il film Guerre stellari.

Programmazione Pasquetta 22 aprile 2019: gli altri canali

A Pasquetta, in prima serata, su La7 va in onda il telefilm Joséphine, ange gardian. Su Nove, invece, viene trasmesso Little Big Italy e su La5 il film Tentazioni d’amore.