Pasquale Laricchia ha una figlia, nessuno lo sapeva: lo scoop al Gf Vip

Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia parla della sua famiglia e racconta di essere papà

Pasquale Laricchia ha una figlia, e pare che nessuno ne fosse a conoscenza. Sapevamo già che aveva una nuova compagnia e che era pronto ad allargare la famiglia, ma non che fosse già successo. Pasquale è fidanzato, ha una compagna da qualche anno che però ha preferito non finire sotto i riflettori. Una vita vissuta lontana dal gossip dopo averla invece portata nella Casa del Grande Fratello. Pasquale infatti è stato concorrente insieme all’ex fidanzata Victoria Pennington, ma tra loro è finita da tempo. Oggi Pasquale ha una nuova fidanzata: si chiama Loredana, come abbiamo scoperto seguendo la diretta del Gf Vip 4. L’Highlander del Grande Fratello ha spesso nominato la sua compagna parlando con gli altri tre ex gieffini, e non ha mancato di parlare anche della figlia.

Pasquale Laricchia ha una figlia, la scoperta al Grande Fratello Vip

Il primo indizio che ci ha portati a capire che Pasquale è papà è arrivato poche sere fa. Dopo aver discusso con Pago in Casa, e tornato nel Privé, il barese ha spiegato che ha preferito non perdere la pazienza e la calma perché lo ha promesso a qualcuno. La sua fidanzata Loredana infatti gli ha chiesto di non litigare nella Casa, ma non è l’unico motivo per cui non lo ha (ancora) fatto. Laricchia ha anche detto: “E poi sono padre di famiglia”. Insomma, un modo per far capire che non può più spazientirsi come invece magari è successo quando ha partecipato per la prima volta al Grande Fratello. Oggi nella diretta del Gf Vip Pasquale è tornato a parlare della figlia in un discorso fatto appunto sui figli con Salvo e Patrick. Il primo ha tre figli, ma anche Patrick è papà del piccolo Leone.

Pasquale Laricchia è papà: i racconti sulla figlia al Gf Vip

Pasquale stava raccontando dei progressi fatti dalla figlia, di cui però non ha ancora detto il nome. La piccola dovrebbe avere all’incirca un anno, o forse due, e dovrebbe aver imparato a camminare da poco. Il concorrente era felice infatti di raccontare che la figlia durante le vacanze di Natale gli faceva dei piccoli scherzi da bambina, per esempio nascondendosi e chiamandolo. Salvo gli ha detto che questa è l’età in cui fanno progressi giorno dopo giorno e Pasquale è sembrato subito molto nostalgico, soprattutto perché potrebbe perdere qualcosa della crescita della figlia.