Pasquale Laricchia, cosa fa oggi e di chi è innamorato dopo Victoria Pennington

Cosa fa oggi Pasquale Laricchia dopo il Grande Fratello 3

Al Gf Vip 4 di Alfonso Signorini ci sarà anche lui, Pasquale Laricchia, che – come tutti ormai sapete – è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello 2003, dove si fidanzò con la bellissima Victoria Pennington mostrando un giorno sì e l’altro pure un bel po’ di gelosia. Il suo fu un Grande Fratello che ricordiamo con piacere perché chi più chi meno tutti riuscirono ad essere protagonisti a modo loro. Anche lui, chiaramente. Ma come ritroviamo Pasquale dopo ben 17 anni dal suo primo Grande Fratello? I lineamenti sono quelli di un uomo e l’esperienza lo avrà senz’altro cambiato, ma in fin dei conti è sempre lui: il sorridente barese pronto a portare un po’ di allegria nella Casa più spiata d’Italia. Con tanto di litigi – ammettiamolo – annessi e connessi.

Pasquale Laricchia al Grande Fratello, un ritorno attesissimo

Il ritorno di Pasquale insomma è attesissimo. E scopriremo proprio nei prossimi mesi cos’ha fatto in questi quasi vent’anni. Qualcosa in realtà già la sappiamo perché è stato proprio lui a raccontarla a Nuovo Tv a novembre 2019: Laricchia, entrato nella sua prima Casa comepersonal trainer, lavora in un noto programma Radio, Radio Studio Più, assieme al collega Frankie Gada. “Quando frequentavo le scuole superiori – ha raccontato Pasquale alla rivista di Riccardo Signoretti –, conducevo un programma di musica per un’emittente regionale pugliese. Amo la radio perché è un ottimo canale di comunicazione!”. Un bel lavoro in radio insomma per un ex gieffino che di sicuro ne ha di cose da dire!

Gf, Pasquale Laricchia è innamorato dopo Victoria Pennington

E chissà se scopriremo qualcosa di più sulla sua storia con Victoria Pennington! In realtà sappiamo che Pasquale è fidanzato con una nuova ragazza e che vuole tenere questo legame al riparo dai pettegolezzi e dal mondo del gossip. Non è detto insomma che si parli di Victoria nei prossimi mesi, anzi è più probabile che sia proprio questa nuova ragazza la protagonista delle sue confessioni. Ad ogni modo Pasquale saprà come tenerci con gli occhi puntati sullo schermo! Scommettete?