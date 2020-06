Di Nuzzo e Giovanna Reynaud, foto proposta matrimonio: “Tremo, piango”

Giovanna Reynaud e Pasquale Di Nuzzo presto sposi, la proposta di matrimonio su Instagram

Giovanna Reynaud e Pasquale Di Nuzzo convoleranno presto a nozze. Sappiamo che la coppia di innamorati ha deciso di fare il grande passo ma non abbiamo alcuna informazione sui tempi, anche perché il Coronavirus ha cambiato non poco i progetti di chi aveva intenzione di sposarsi; sicuramente anche i loro. Questo non significa che Pasquale e Giovanna non abbiano più il sogno di diventare marito e moglie, e a testimoniarlo è arrivato un post Instagram che i due hanno condiviso e che vedono lui farle una bellissima proposta di matrimonio: una notte – come scrive la Reynaud – che ha cambiato la loro vita e che ha permesso a entrambi di iniziare a sognare davvero.

Pasquale sposa Giovanna, grandi emozioni per il ballerino di Amici di Maria De Filippi

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha commentato il momento con delle parole cariche di emozioni e di entusiasmo verso il futuro sottolineando che sin da piccolo aveva il sogno di creare una famiglia. Pian piano questo desiderio si sta realizzando, e aspettiamo solo la data del matrimonio per capire quando sarà inserito un nuovo pezzo nel bellissimo puzzle della vita di Di Nuzzo. Pasquale è innamoratissimo di Giovanna, ed è passato davvero tanto da quando esplose il gossip sulla sua vita privata durante Amici 12: un po’ come con tutti i ragazzi più carini infatti ci siamo chiesti a lungo con chi fosse fidanzato Di Nuzzo, e le risposte furono tante. Oggi non ci sono più incertezze invece, visto che Pasquale vede la sua vita solo con la Reynaud: “Tremo, piango, sono pazzo di gioia, adrenalina livello 100, non riesco a spiegarlo”, queste alcune delle sue parole a commento della foto postata di recente.

La foto della proposta di matrimonio di Di Nuzzo a Giovanna: una bellissima dichiarazione d’amore

E non possiamo dire niente di diverso su Giovanna che ha pubblicato lo stesso scatto parlando proprio della voglia che ha di condividere tutta la sua vita con Pasquale: i sogni, l’allegria, la famiglia, le avventure, i giorni e le notti. Tutto. Le parole dell’attrice di Soy luna sono belle quanto quelle del suo futuro sposo, e ci fanno sperare che il loro sarà un rapporto vero e sincero, scandito da tappe tutte da seguire, a differenza di certe relazioni che non fanno in tempo a nascere e finiscono già con annunci di rotture su copertine varie, tra una pubblicità e l’altra. Lunga vita quindi alle coppie come quella di Pasquale e Giovanna! Non fateci aspettare troppo però per la data del matrimonio!