Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud si sposano: “Siamo giovani, ma..”

Pasquale Di Nuzzo e la fidanzata Giovanna Reynaud si sposano: l’annuncio dell’attore di Don Matteo 12

Pasquale Di Nuzzo e la fidanzata Giovanna Reynaud presto sposi! I fan dell’attore possono gioire per questa notizia, anche se probabilmente l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo rallenterà i preparativi. Si tratterebbe solo di un piccolo ritardo, però, perché Pasquale e Giovanna si sposeranno e non molto tardi! L’ex ballerino di Amici 2012 e oggi attore di Don Matteo 12 ha intenzione di progettare una vita insieme a Giovanna, conosciuta sul set di Soy Luna. Anche nella fiction di Rai 1 l’amore ha sorriso al suo personaggio Jordi, fidanzato con Sofia, e tra l’altro è un ruolo che lui ha desiderato fortemente quando ha saputo che cercavano un attore ballerino. Oggi Pasquale, che si fa chiamare Lino, si è raccontato in una intervista al settimanale Chi, a cui ha confidato tutto il suo amore per la fidanzata Giovanna.

Lino Di Nuzzo e Giovanna Reynaud presto sposi: “Sappiamo di essere giovani, ma siamo sicuri”

L’intervista è cominciata proprio parlando del fatidico “sì”. Pasquale ha confermato che il matrimonio con Giovanna è nell’aria: “Vorremmo sposarci alla fine dell’anno, siamo nel pieno dei progetti. Sappiamo di essere molto giovani, ma se, grazie a Dio, siamo sicuri di voler trascorrere il resto della nostra vita, perché aspettare? Nel nostro futuro non vediamo noia ma solo un’avventura interminabile”. Giovanna Reynaud, la fidanzata di Pasquale Di Nuzzo, è una giovane attrice messicana, classe 1997. I due si sono conosciuti un paio di anni fa quando erano impegnati con le riprese di Soy Luna e da quel momento non si sono più lasciati. Vivono una storia a distanza, ma il matrimonio cambierà di sicuro le cose.

Pasquale Di Nuzzo, i progetti futuri: matrimonio con Giovanna e un libro

Come è nato il loro amore? Sul set, ma prima è nata una bella amicizia: “Lavorando a Soy Luna siamo diventati subito amici, poi abbiamo capito di amarci”. Ma il giovane attore, che si fa chiamare oggi Lino Di Nuzzo, ha anche altri progetti: “Oltre a nozze e bambini, vedrete l’uscita del mio primo libro. E da qualche mese stiamo lavorando insieme a un progetto per un canale YouTube, con l’idea di condividere le nostre esperienze con i fan, per motivarli a credere nei propri sogni attraverso sani principi”.