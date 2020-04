Pasqua e Pasquetta in tv: programmazione Beautiful, Una Vita, Il Segreto

Pasqua e Pasquetta in tv, la programmazione delle soap Beautiful, Una Vita, Il Segreto e Il paradiso delle signore

Cambia la programmazione per Beautiful, Una Vita e Il Segreto a Pasqua 2020. Per la giornata di oggi, domenica 5 aprile, la Mediaset ha scelto di fare qualche cambiamento per quanto riguarda i programmi che andranno in onda. Una scelta non del tutto inaspettata, visto che solitamente nei giorni festivi Canale 5 e altri canali tv decidono di fare qualche modifica. Sarà una domenica diversa, pertanto, per il pubblico che solitamente è abituato a intrattenersi con le due soap spagnole e quella americana. Per quanto riguarda invece Pasquetta il discorso è ben diverso. Infatti, non ci saranno particolari modifiche nel pomeriggio di lunedì 13 aprile, soprattutto per le nostre soap opera. Vediamo ora insieme qual è la programmazione prevista per la giornata di Pasqua 2020 nel pomeriggio di Canale 5. La Mediaset ha pensato bene di intrattenere comunque al meglio i suoi telespettatori.

Beautiful, Una Vita e Il Segreto a Pasqua 2020: programmazione tv Canale 5

Beautiful, Una Vita e Il Segreto a Pasqua non andranno in onda in tv. Dunque, subito dopo il Tg5, i telespettatori non dovranno attendere una nuova puntata sui protagonisti di Los Angeles. Stesso discorso lo facciamo al pubblico che segue le vicende di Acacias 38. Al posto della soap americana verrà trasmesso il film Solo un padre, precisamente alle ore 13.50. Si tratta della pellicola del 2008, di genere drammatico/romantico, con Luca Argentero, Claudia Pandolfi, Fabio Troiano e Diane Fleri. Subito dopo, andrà in onda il film Inga Lindstrom – La signora del faro, seguito da Rosamunde Pilcher: Il servizio da the. Solitamente nel pomeriggio di domenica gli episodi sugli abitanti di Puente Viejo non vanno in onda, pertanto i fan di Donna Francisca non noteranno alcun cambiamento.

Il paradiso delle signore, Beautiful, Una Vita e Il Segreto a Pasquetta: le soap vanno in onda

Cosa accadrà alla programmazione delle soap per Pasquetta? Vi anticipiamo che resterà invariata, dunque le tre serie verranno trasmesse senza modifiche. Stesso discorso lo facciamo per Il paradiso delle signore, che nella giornata di lunedì 13 aprile andrà in onda come sempre su Rai 1 alle ore 15.40. Dunque, nessun cambiamento neanche per i fan della soap opera italiana.