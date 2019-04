Pasqua in tv: film e programmi in onda il 21 aprile 2019

Pasqua in tv, domenica 21 aprile 2019: film e programmi sulla Rai

La promazione televisiva durante la giornata di Pasqua, domenica 21 aprile 2019, cambia. Cosa va in onda dunque nel corso di questa festività sulle reti Rai? Il palinsesto su Rai Uno non cambia molto. Infatti, la programmazione inizia alle 6.00 con il programma A Sua Immagine, seguito mezz’ora dopo da Unomattina in famiglia. Alle ore 9.30 viene trasmesso il Tg1 L.I.S. e alle 9.55 la Santa messa celebrata da Papa Francesco. Alle 12.20 segue Linea Verde fino alle 14.00, quando prende inizio Domenica In. Come sempre, subito dopo va in onda Che tempo fa, seguito alle 17.35 da La prima volta. Nel prime time possiamo assistere alle nuove puntate de L’eredità e dei Soliti Ignoti – Il ritorno. In prima serata va in onda un film in prima visione, Risorto.

Su Rai Due la mattinata inizia con il programma Protestantesimo alle 8.15, seguito da Sulla via di Damasco e il Tg2 – Dossier. Subito dopo alle ore 10.00 va in onda il Culto Evangelico di Pasqua e a seguire Rai Tg Sport e Mezzogiorno in famiglia. Alle ore 13.30 iene trasmesso Tg2 Motori e mezz’ora dopo vediamo il film prima visione I misteri di Thornwood Heights. Il pomeriggio vede in onda, a seguire, Ciclismo- Le classifiche del Nord: Amistel Gold Race, il Tg2 L.I.S. e alle ore 17.20 il film La ragazza della scogliera. Alle ore 21.05 viene trasmessa la consueta puntata del telefilm NCIS. In prima serata, invece, va in onda il telefilm F.B.I.

La giornata di Pasqua su Rai Tre inizia alle ore 8.00 con Sembra Ieri, seguito mezz’ora dopo da Domenica Geo. Durante la mattinata va in onda Di là del fiume e tra gli alberi Il Cammino di Danta Barbara, TgR Estovest, TgR RegionEuropa, Tg3 – Fuori Linea, Meteo 3, TgR Meditteraneo e alle ore 12.55 Tg3 L.I.S. L’ora di pranzo vede trasmesso I Grandi Protagonisti, seguito alle ore 14.30 dal film Ieri, oggi, domani. Nel pomeriggio è possibile guardare in tv su Rai Tre Kilimangiaro – Il grande viaggio, Kilimangiaro – Tutte le facce del mondo e Meteo 3. Nel prime time, invece, va in onda Blob e alle 20.30 Grande amore. In prima serata viene trasmessa la puntata speciale Città segreta.

Cosa va in onda a Pasqua 2019 in tv: film e programmi sulle reti Mediadet

Il 21 aprile su Rete 4 inizia la mattinata con Media Shopping alle ore 7.15, seguito da Ieri e oggi in TV Special. Alle ore 8.10 va in onda il telefilm Amore pensaci tu e alle 10.00 Santa Messa. La mattina si conclude con Freedom oltre il confine e Solo una mamma. Dopo di che, alle 12.30 inizia il film Gerusalemme – La città santa. Il pomeriggio inizia con il film Quo vadis e finisce con una puntata di Tempesta d’amore. In prima serata va, invece, in onda il film Ufficiale e gentiluomo.

Canale 5 a Pasqua manda in onda un po’ gli stessi programmi e soap trasmessi la domenica, con qualche eccezione. Le storie di Melaverde e Melaverde sono i protagonisti della mattinata, seguiti alle 13.40 da L’arca di Noè. Dopo di che, il pomeriggio vediamo le soap Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Alle 17.20 va poi in onda Domenica Vintage, seguito dalla nuova edizione di Caduta Libera! e da Paperissima Sprint. In prima serata, tiene incollati al piccolo schermo i telespettatori il film d’animazione Alice nel paese delle meraviglie.

Su Italia 1 vanno in onda vari film, a partire da Beethoven 5 – Continuavano a chiamarlo Beethoven alle ore 7.55. Invece, alle ore 9.45 viene trasmesso il film Greystoke – La leggenda di Tarzan signore delle scimmie. Alle 13.45 va in onda E-Planet. Il pomeriggio vede su Italia 1 il film Blue Crush, il telefilm Supergirl, Mr Bean e Sport Mediaset. Nel prime time vengono trasmesse le puntate di CSI New York e CSI-Scena del crimine. In prima serata va in onda la commedia con Leonardo Pieraccioni, Il ciclone.

Programmazione del 21 aprile: tutti gli altri canali

In prima serata su La 7 va in onda Non è l’Arena, mentre su Iris il film poliziesco Nico. Su Real Time viene trasmesso 90 giorni per innamorarsi e su La 5 il film Amore in panchina. Infine, su Nove in prima serata vediamo Camionisti in trattoria.