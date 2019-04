La Partita del Cuore su Rai 1 il 27 maggio: ci sarà anche Cristiano Ronaldo

Partita del Cuore, si torna in campo: l’evento benefico all’Allianz Stadium

All’Allianz Stadium di Torino il 27 maggio andrà in scena la Partita del Cuore. L’evento benefico, giunto alla 28esima edizione, andrà in onda in prima serata su Rai Uno. A sfidarsi, come da tradizione, saranno la squadra dei Campioni della ricerca e la Nazionale cantanti. I fondi ricavati nel corso del match saranno destinati alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro e fondazione Telethon. All’Allianz, il prossimo 27 maggio, ci saranno tantissimi volti dello spettacolo e altrettanti campioni dello sport. Andiamo a scoprire qualche indiscrezione in più sull’evento benefico in programma nel mese di maggio.

La Partita del Cuore del 27 maggio tra sportivi e cantanti

È la quarta volta che La partita del Cuore viene disputata nel capoluogo piemontese, la stessa cosa era avvenuta anche nel 2013, nel 2015 e nel 2017. Anche quest’anno all’evento benefico prenderanno parte numerosi volti dello spettacolo e dello sport, compreso il cinque volte pallone d’oro Cristiano Ronaldo. Andrea Agnelli, presidente del club Juventus, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha dichiarato: “L’obiettivo è quello di raggiungere ma anche superare, il record di contributi raccolti nel 2015. 2 milioni e 111 mila euro. Il fatto che la partita si svolgerà di nuovo nello Stadio della Juventus, mi rende molto felice”.

Non solo Ronaldo: gli altri ospiti e cantanti della partita

A dare il calcio d’inizio della Partita del Cuore quest’anno sarà Cristiano Ronaldo. CR7 in più circostanze ha dimostrato di essere un campione dal cuore tenero. Sull’evento benefico in programma il prossimo 27 maggio si è pronunciata anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha detto: ”Torino negli anni è stata sempre attenta ai temi della ricerca”. I campioni della scuderia Ferrari, compagni di squadra in Formula 1, Sebastian Vettel e Charles Leclere hanno già annunciato la loro presenza.

La Partita del Cuore a Torino: come e dove comprare i biglietti

Al match prenderà parte anche il noto cantante italiano Gianni Morandi. Il prezzo dei biglietti per la Partita del Cuore varia dai 12 ai 20 euro a seconda del settore. Un occasione speciale per dare supporto alle persone malate che ogni giorno lottano per superare la propria malattia.