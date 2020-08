Paris Hilton svela gli abusi subiti durante l’adolescenza: “Torture continue”

La ricca ereditiera americana Paris Hilton è tornata alla ribalta della cronaca per alcune rivelazioni fatte nelle ultime ore nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista People, dove ha raccontato di alcuni inquietanti retroscena avvenuti durante la sua adolescenza. Un segreto, il suo, tenuto privato per circa un ventennio. La Hilton racconterà degli abusi che dice di aver subito da adolescente nel documentario sulla sua vita, This is Paris. In anteprima sarà visibile sul canale ufficiale della Hilton sul noto social network Youtube. Come spesso accade in questi casi, anche la 39enne ha cercato di soffocare questi ricordi: “Ho seppellito la mia verità per così tanto tempo“. Nel corso dell’intervista rilasciata in esclusiva al noto rotocalco americano, l’ereditiera ha svelato per la prima volta del dolore mentale, fisico ed emotivo vissuto durante la permanenza alla Provo Canyon School, nel 1990.

Paris Hilton: il segreto della party girl

Sofferenze che però non le hanno impedito di diventare la donna forte che è oggi. Paris Hilton rievoca nell’immaginario collettivo la ricchezza, il mondo del lusso, ma anche tanta frivolezza e divertimento. Insomma un mondo patinato, tutto in discesa. L’immagine più comune di lei è quella dell’eterna party girl, dal sorriso facile, ma oggi scopriamo che dietro a tutto ciò c’è anche tanta sofferenza. Durante la sua adolescenza (vissuta insieme alla sua famiglia al Waldorf Astoria Hotel di New York), il desiderio di vivere appieno la città anche di notte era molto forte. Paris quindi disattendeva alle regole imposte dai genitori e sgattaiolava fuori dall’hotel la sera per andare in discoteca o feste.

La scuola degli orrori

I suoi genitori la punivano per questo, togliendole la carta di credito o il cellulare. Stanchi di questo comportamento, gli Hilton la spedirono in diversi collegi, specializzati nello sviluppo comportamentale. L’ultimo college fu il Provo Canyon dove Paris è stata per 11 mesi. Sin da subito aveva capito che in quel posto sarebbe stato peggio che altrove. La Hilton ha riferito che le urlavano continuamente contro e ha subito “torture continue“. L’ereditiera ha inoltre rivelato che lo staff della scuola era solito usare violenza fisica nei confronti degli alunni, per incutere timore. A sostenere le dichiarazioni della Hilton anche 3 suoi ex compagni. Sembra che oltre alle violenze, ai ragazzi venivano somministrati anche dei farmaci.

Il coraggio di raccontare la verità

I tentativi di Paris di raccontare ai genitori tutto ciò che accadeva a scuola fallirono ripetutamente. Al compimento dei suoi 18 anni, l’ereditiera tornò a New York, ma non rivelò mai a nessuno l’orrore vissuto. Solo dopo un ventennio, è arrivato il coraggio e la forza di rivelare al mondo la sua verità.