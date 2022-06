Parenthood, gli attori oggi: Lauren Graham e Peter Krause si sono lasciati

A dare l’annuncio un rappresentante dell’attrice, nota in Italia anche per il ruolo di Lorelai in Una mamma per amica-Gilmore Girls

Gli attori di Parenthood Lauren Graham e Peter Krause non stanno più insieme. La rottura sarebbe avvenuta lo scorso anno ma solo ora è stata ufficializzata. A dare l’annuncio un rappresentate dell’attrice – nota in Italia anche per il ruolo di Lorelai in Una mamma per amica (Gilmore Girls) – a People. A quanto pare la separazione è avvenuta in maniera pacifica e tranquilla, entrambi consapevole che non si poteva più andare avanti.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli: avvolti nel mistero i motivi che hanno spinto le due star del piccolo schermo a separare le loro strade. Lauren Graham e Peter Krause si sono conosciuti nel 1995 ma la loro storia d’amore è iniziata solo nel 2010. Galeotto il set di Parenthood, dove indossavano i panni dei fratelli Adam e Sarah Braverman. Ruoli ricoperti fino al 2015 per ben cinque anni.

Per un lungo periodo Lauren Graham e Peter Krause hanno tenuto la loro relazione segreta. Neppure la produzione di Parenthood era a conoscenza di questo legame. A detta dell’attrice sono stati agevolati dalle loro abitudini: nessuna uscita mondana ma tanto relax a casa, tra buona cucina e divano.

La lunga storia d’amore tra gli attori di Parenthood

Il debutto ufficiale come coppia è arrivato nel 2010, sul red carpet del galà annuale della Saban Free Clinic. I due si sono mostrati sorridenti e complici, mandando in fibrillazione tutti i fan e appassionati di Parenthood, che non si aspettavano un risvolto del genere.

Lauren Graham e Peter Krause non si sono mai sposati. Durante la pandemia da Covid-19 sono stati costretti a vivere lontani per ben cinque mesi. L’attrice nata a Honolulu bloccata sul set di una serie tv Disney, l’attore a casa con Roman, il figlio ventenne che ha avuto da una precedente liaison.

Lauren Graham è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata ma pare che prima di innamorarsi di Peter Krause abbia vissuto degli intensi rapporti con altri colleghi. Qualche nome? Tate Donovan, Matthew Perry, Marc Blucas. La Graham non ha avuto figli.