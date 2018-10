Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate dal 22 al 26 ottobre 2018

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate da lunedì 22 ottobre a venerdì 26 ottobre 2018

I travolgenti anni 50 portati in televisione da Il Paradiso delle Signore vanno in onda ogni settimana dalle 15.25 su Rai 1. Questa settimana ci sono importanti risvolti sulla storia d’amore tra Vittorio Conti e Andreina Mandelli: lui le chiederà di sposarla ma lei sta pensando di fuggire nuovamente. Intanto il Paradiso è sempre in via di fallimento, per colpa anche del ragionier Cattaneo che sta tradendo la fiducia di Vittorio. Anche un altro è messo a dura prova, quello tra Antonio Amato e la sua fidanzata siciliana Elena. Cosa succederà in questa settimana al Paradiso? Scoprilo subito leggendo le anticipazioni!

Lunedi 22 ottobre

Al Paradiso si vivono ore di tensione, il ragioniere Luciano Cattaneo e la capo commessa Clelia cercano insieme di evitare che il piano di Umberto Guarnieri mandi in banca rotta il negozio. Intanto la siciliana Agnese, mamma di Antonio Amato, cerca un’altra fidanzata per suo figlio. La donna è convinta che Elena Montemusso non sia la ragazza giusta per il suo prediletto.

Martedì 23 ottobre

Andreina Mandelli è costretta a costituirsi, una svolta nelle indagili rimanda tutte le accuse su di lei. Luciano Cattaneo rifiuta il bel posto di direttore di banca di Umberto Guarnieri. Silvia, moglie di Luciano è arrabbiata e contraria alla decisione presa da suo marito, così decide di fare qualcosa.

Mercoledì 24 ottobre

Adelaide è minacciata dalla crescente intimità che si sta creando tra sua nipote Marta Guarnieri e il suo amante segreto, Luca Spinelli. Intanto Vittorio Conti decide finalmente di chiedere ad Andreina di sposarlo ma, non sa che la donna sta già pensando ad un nuovo piano di fuga per sfuggire alla polizia.

Giovedì 25 ottobre

Riccardo Guarnieri ottiene molti successi nel campo dell’equitazione, questo è per Luca Spinelli molto significativo. Significa un’ulteriore opportunità per poter portare avanti la sua vendetta contro la famiglia Guarnieri. Salvatore decide di sacrificarsi e si presenta all’incontro di boxe, al posto di suo fratello Antonio Amato.

Venerdì 26 ottobre

Vittorio Conti è molto preso dall’organizzazione di una nuova sfilata di abiti firmati Albini. Questo evento potrà riportare a galla le sorti ormai negative del Paradiso delle Signore. Intanto pensa che il suo ragioniere, Luciano Cattaneo, non sia così tanto fedele come invece mostra sempre di essere. Nicoletta, colpita da frequenti malori, viene visitata da un medico che le da una notizia sconvolgente…