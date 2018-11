Pappalardo a Scherzi a parte, il pubblico furioso: “Che vergogna!”

Pappalardo a Scherzi a parte: il pubblico si arrabbia per la scelta del cantante

Adriano Pappalardo è uno dei protagonisti della prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte. Il cantante, però, a detta del pubblico non avrebbe fatto proprio una bella figura. Si tratta chiaramente dell’opinione di una parte dei telespettatori. Il programma l’ha preso in giro e l’ha portato a prendere parte al funerale di uno sconosciuto, dove avrebbe dovuto fingere di essere amico del defunto. Nel corso della cerimonia funebre, Adriano si è esibito e ha finto di avere avuto una forte amicizia con l’uomo. La sua presenza al funerale è avvenuta in cambio di un pagamento di 4.500 euro. Dunque, a detta dei telespettatori Pappalardo non avrebbe mai dovuto accettare di prendere in giro tutti i cari del defunto, presenti in chiesa, fingendo, pur di essere pagato. Il pubblico di Canale 5 appare molto divertito durante la messa in onda dello scherzo, durante il quale Adriano ha speso parole molto belle nei confronti del defunto, che in realtà non era affatto un suo amico. Ma ci sono anche diverse critiche: “A me viene solo da dire schifo”, si legge sui social. Secondo i telespettatori, Pappalardo non avrebbe fatto proprio una bella figura.

Adriano Pappalardo e lo scherzo nel programma di Bonolis: le accuse del pubblico

“Che squallido Pappalardo che per prendere l’assegno va a fare il finto affranto al funerale”, questo è uno dei tanti commenti negativi che si leggono sui social durante la messa in onda dello scherzo fatto al cantante. Tutti i presenti al funerale ovviamente erano d’accordo con il programma e non c’era, infatti, nessun defunto. Improvvisamente, però, il cantante ha scelto di lasciare la cerimonia funebre dopo che una donna, Anna, gli ha chiesto del denaro per aiutarla a mantenere suo figlio. La signora ha confessato a Pappalardo di aver avuto il bambino con il defunto. Proprio quest’ultimo le aveva consigliato di chiedere i soldi al cantante per continuare a vivere. Anche questo particolare faceva parte dello scherzo.

Pappalardo, i telespettatori commentano negativamente quanto accaduto a Scherzi a parte

“Cioè si è inventato tutto, ma con che faccia?! Tutto per soldi”, il pubblico è furioso sui social. Non ha per nulla apprezzato lo scherzo fatto al cantante e i commenti negativi aumentano. Non solo, il cantante viene anche duramente criticato per come ha cantato in inglese durante il funerale. In studio, lo stesso Paolo Bonolis non può fare a meno di fare qualche battuta al riguardo.