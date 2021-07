Papa Francesco ricoverato in ospedale: sarà operato chirurgicamente

Nel pomeriggio di domenica 4 luglio 2021 Papa Francesco è stato ricoverato in ospedale. Il Santo Padre si trova presso l’ospedale Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. Nessun malore improvviso, ma tutto è stato deciso nei giorni scorsi. Verso le ore 14 ha raggiunto il presidio ospedaliero per una operazione necessaria per la sua salute. Già da questa mattina, come riferiscono alcune indiscrezioni, al policlinico romano si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare l’arrivo del Pontefice. Nel comunicato diramato dalla Sala Stampa della Santa Sede si fa sapere che il Papa sarà operato dal Professore Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento sarà diramato un bollettino medico con gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Questa mattina Bergoglio aveva presieduto l’Angelus in Piazza San Pietro, annunciando il suo prossimo viaggio apostolico in Ungheria e in Slovacchia e invitando tutti a pregare per lui A settembre sarà a Budapest in occasione della Messa conclusiva del 52esimo Congresso Eucaristico Internazionale. Dal 12 al 15 settembre 2021, invece, si recherà in Slovacchia, visitando alcune città.

Si tratta del secondo viaggio apostolico in questo anno dopo la trasferta decisamente importante in Iraq nei mesi scorsi. Proprio sul volo di ritorno da Baghdad, nel colloquio con i giornalisti sull’aereo, il Papa ad una domanda aveva annunciato la sua presenza a Budapest rispondendo a una delle domande poste sui suoi futuri viaggi.

Ricoverato Papa Francesco al Gemelli di Roma: a cosa sarà operato

C’è fermento dopo la notizia di Papa Francesco ricoverato in ospedale. Il Pontefice si sottoporrà a una operazione a causa di una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Non è una malattia, ma i diverticoli sono delle sacche che si formano sulle pareti dell’intestino. In quasi il 90% dei casi, la parte del colon più interessata è il sigma, ma anche in tutte le altre parti possono essere presenti dei diverticoli.

Sembra accertato che la principale causa della formazione di queste piccole sacche è una dieta a scarso contenuto di fibre vegetali e verdure. Tra i primi sintomi della diverticolosi vi sono: gonfiore, alvo alternato a feci diarroiche o stitichezza, dolori al fianco sinistro.