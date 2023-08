Paolo Villaggio, biopic Rai: sarà un volto di Blanca il protagonista

By

Il nuovo biopic Rai sulla vita dello storico attore Paolo Villaggio presenta ancora la scritta “Lavori in corso”. È stato DavideMaggio.it a riportare le ultime indiscrezioni su questo nuovo progetto di Viale Mazzini, che potrebbe vedere come protagonista un volto noto agli spettatori amanti della fiction di Rai 1.

Biopic Paolo Villaggio: ecco chi sarà il protagonista

Mentre il titolo del biopic dovrebbe riprendere la celebre affermazione dell’attore “come è umano lei“, le ultime voci vedrebbero come protagonista del tv movie Enzo Paci, a cui spetterebbe il compito di interpretare Paolo Villaggio. Paci è un volto noto del piccolo schermo, recentemente protagonista con la fiction di Rai 1 Blanca che presto tornerà con la seconda stagione.

A dirigere il biopic dovrebbe essere Luca Manfredi, figlio di Nino, che già aveva diretto Permette? Alberto Sordi, altro importante film andato in onda su Rai 1. A produrlo dovrebbe invece essere Ocean Productions per Rai Fiction. Le riprese dovrebbero partire a settembre, con le città di Genova e Roma a fare da location. Nel cast, infine, pare possa esserci anche Gianni Fantoni, che debuttò in tv nel 1990 a Stasera mi Butto imitando proprio Paolo Villaggio. Il ruolo di Fantoni nel biopic, tuttavia, è ancora top secret.

Enzo Paci: la carriera come attore e comico

Qualora le indiscrezioni fossero vere, per Enzo Paci si tratterebbe di un ruolo molto importante sul piccolo schermo. L’attore e comico ha, negli scorsi anni, preso parte a diversi show televisivi, come Zelig (nel 2013), Colorado (dal 2015 al 2017) e Quelli che il Calcio (nel 2018 e nel 2021), noto programma di Rai 2. Oltre all’attività cinematografica, Enzo Paci ha preso parte anche a numerose serie televisive recenti. Blanca (nel 2021), dove interpreta il burbero commissario Bacigalupo, e Don Matteo (nel 2022) sono tra queste. Nel 2023 ha preso parte a Sono Lillo, serie tv di Prime Video.

Nella carriera di Enzo Paci si contano, infine, alcuni ruoli in importanti film italiani. Nel 2015, ad esempio, prese parte a Loro chi? di Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci. Nel 2019 partecipò al film di Alessandro Siani Il giorno più bello del mondo e al film Io sono Mia, incentrato sulla storia della cantante Mia Martini, con Riccardo Donna alla regia.