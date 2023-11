Paolo Vallesi dà una sveglia ad Amadeus per Sanremo: l’affondo

Paolo Vallesi, cantante e musicista italiano, riscosse enorme successo all’inizio degli anni ’90, soprattutto con due canzoni portate al Festival di Sanremo. La sua Le persone inutili vinse, nel 1991, nella categoria Novità, mentre l’anno seguente si classificò quinto con il brano La forza della vita, che vendette più di 500 mila copie. Intervistato da Repubblica, Paolo Vallesi ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, parlando anche di Sanremo e lanciando una piccola stoccata ad Amadeus, che si appresta a condurre, il prossimo febbraio, il suo quinto Festival consecutivo.

Ora o mai più e l’ipotesi Sanremo: la stoccata ad Amadeus

Circa quattro anni fa, Paolo Vallesi aveva preso parte ad un programma condotto proprio da Amadeus: Ora o mai più. Il talent vedeva la partecipazione di alcuni musicisti non più sulla cresta dell’onda e Paolo, ha spiegato nell’intervista, all’inizio non era convinto di voler partecipare: “La prima volta che Amadeus mi ha cercato non ci volevo andare, non mi piaceva quel ‘mai più’ finale. Poi ho visto che la trasmissione non era male e ho partecipato alla seconda edizione“.

Edizione che poi aveva visto proprio Paolo Vallesi come vincitore. Il cantante ha parlato positivamente di quell’esperienza, poi ha continuato, lanciando una piccola stoccata al conduttore televisivo: “Amadeus mi aveva corteggiato dicendomi che avrebbe condotto Sanremo e mi avrebbe chiamato. Ma sono ancora qua che aspetto“. Non è dato sapere perché non ci sia stata questa famosa chiamata da parte di Amadeus: “Questo andrebbe chiesto a lui” ha spiegato Vallesi. Il cantante ha confidato che gli piacerebbe tornare alla nota kermesse musicale e chissà che il Festival di febbraio 2024 non possa essere la volta buona. Vallesi ha però precisato: “Se la promessa non verrà mantenuta vivremo lo stesso“.

Durante la sua partecipazione ad Ora o mai più, Paolo Vallesi aveva scoperto di avere una brutta malattia: “Mi hanno trovato un tumore all’intestino. L’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia dottoressa e il suo staff che hanno beccato questa cosa allo stadio iniziale e dopo sei anni il problema per fortuna non si è ripresentato“. In quell’occasione, però, Paolo, come ha spiegato, aveva scelto di non rendere pubblico quanto scoperto per una questione di rispetto, poiché in quel momento stava facendo una gara: “L’ho raccontato dopo due o tre anni quando nessuno poteva pensare che ne volessi trarre un vantaggio“.

La carriera di Paolo Vallesi

Paolo Vallesi, come detto, ha anche passato in rassegna alcuni importanti momenti della sua carriera musicale. Il debutto a Sanremo arrivò nel 1991, quando non aveva nemmeno trent’anni. Vinse nella categoria Nuove Proposte e arrivò la fama. L’anno successivo tornò a Sanremo con il brano La forza della vita, una delle sue canzoni più note. Paolo Vallesi ha raccontato di esser stato travolto dal successo, che gli creò anche qualche problema: “Pochi anni dopo ho divorziato da mia moglie e pensi che i discografici non volevano che dicessi di essere sposato“. Tornò poi a Sanremo nel 1996 con Non andare via, classificandosi diciottesimo.

Spazio anche al periodo di stop, dove per cinque anni non fece nulla: “Ho avuto un rigetto per la musica” ha confidato. Periodo caratterizzato, come spiegato da Vallesi, da una grande solitudine. Il cantante ha però specificato di non esser mai stato depresso: “La depressione non ha mai fatto parte della mia vita“.