Paolo Ruffini e il film Up&Down: a Domenica In grande commozione

Paolo Ruffini e il film Up&Down: l’attore commuove tutti a Domenica In

Paolo Ruffini a Domenica In commuove proprio tutti i telespettatori. Il progetto ideato dall’attore, che vede protagonisti cinque ragazzi con sindrome di Down e uno autistico, ha emozionato il pubblico di Rai Uno. In particolare, il conduttore si è presentato in studio con tutti gli attori che renderanno possibile il suo nuovo film Up&Down. Si tratta di un progetto teatrale che lo vede recitare a fianco di questi ragazzi, che mostrano tutta la loro passione per la recitazione ma anche la loro voglia di vivere e di stupire le persone. Il fatto che Paolo sia riuscito a rendere realtà i sogni di questi piccoli attori non può che commuovere i telespettatori, che ancora una volta ringraziano Mara Venier per tutte queste emozioni. Ruffini ha scelto la trasmissione di Rai Uno proprio per presentare questo grande progetto, di cui già si parla da diversi mesi. Si tratta di un documentario che parla del tour nei vari teatri italiani di questa compagnia speciale. A Venezia riceverà il premio Kinéo come miglior docufilm social. Una grande soddisfazione per Paolo, che è riuscito a raggiungere questo importante obbiettivo.

Paolo Ruffini a Domenica In con cinque ragazzi con la sindrome di Down e uno autistico: i telespettatori emozionati

Il pubblico sui social ammette di essersi emozionato non poco di fronte alla felicità di questi ragazzi speciali. Paolo è riuscito a dare loro una grande opportunità per realizzare il loro sogno di diventare attori. Proprio lui ha accompagnato questi piccoli attori nel lungo viaggio. Il film è diretto da Ruffini e da Francesco Pacini ed è stato prodotto da Non c’è Problema, Laser Film, Fenix Entertainment e Agnus Dei Production. Andrea, Simone, Erika, Giacomo, Federico e David in studio sono apparsi a loro agio con Mara. Alcuni di loro raccontano di aver vissuto delle storie d’amore e con molta simpatia la conduttrice riesce a gestire al meglio l’intervista.

Paolo Ruffini e il film Up&Down: un importante progetto alla scoperta della normalità

Un grande applauso da parte del pubblico per Paolo. Lo spettacolo Up&Down è già andato in scena in diversi teatri d’Italia, conquistando tutti. Infatti, il documentario è riuscito a registrare sold out, uno dietro l’altro. L’anima di questo progetto è Ruffini, il quale ha come scopo quello di far capire a tutti che questi ragazzi sono persone normali. Questo viaggio l’ha portato proprio a confermare qual è la vera normalità.