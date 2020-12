Paolo Rossi, furto: l’ira della moglie. Cos’è stato rubato, la rabbia Federica

Fatto increscioso e squallido quello accaduto durante i funerali di Paolo Rossi, celebrati ieri, sabato 12 dicembre 2020. All’amatissimo ex calciatore, simbolo della vittoria Mondiale degli ‘azzurri’ a Spagna 82, in tantissimi hanno dato l’ultimo saluto. I social sono stati invasi dal calore della gente che non ha mai scordato la gentilezza e il garbo dell’uomo Rossi, oltre a non dimenticare mai le sue gesta sportive. In mezzo a tanto dolore, se ne è aggiunto un secondo, più rabbioso. Quello dettato dal fatto che dei malviventi, proprio mentre si celebrava il funerale, si sono introdotti nella dimora di Pablito, nella sua casa a Bucine (in provincia di Arezzo), svaligiandola. L’episodio del furto è stato confermato nelle scorse ore dalla moglie del campione, la giornalista Federica Cappelletti che si è infuriata una volta scoperta la malafatta.

Federica Cappelletti, furto in casa di Paolo Rossi durante il funerale: la furia della moglie

Tra la refurtiva, si segnala la sparizione da casa Rossi di un Rolex a cui l’ex calciatore era molto affezionato. La vicenda, che ha ragioni meschine (già di per sé, naturalmente, un furto è sempre condannabile. Ancor più se effettuato in un simile giorno), è stata commentata dalla Cappelletti che intervenuta sulle colonne del quotidiano nazionale QN. Qui ha avuto esternazioni irose nei confronti di chi si è macchiato di un atto tanto deplorevole: “Sì, è tutto vero – ha narrato Federica – Non bastava la morte di Paolo e lo stress di queste giornate massacranti, non bastava il dolore di tutti noi”.

Lo sfogo non finisce qui. Federica, comprensibilmente, è più che adirata: “Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia piangeva”. Dunque la chiosa che specifica che il suo rabbioso disappunto non è dettato solo dalla perdita di oggetti preziosi, ma soprattutto dalla natura del gesto: “Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce”.

Sempre da quanto appreso da QN, pare che i malviventi abbiano compiuto il furto introducendosi nell’abitazione aretina di Rossi da una delle finestre della villa. Una volta entrati nella dimora avrebbero messo le stanze a soqquadro andando alla ricerca del bottino e di oggetti di valore. Attualmente ci sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che stanno cercando di acciuffare i banditi e di fare giustizia sul caso.