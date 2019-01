Paolo Paoloni è morto: addio al Megadirettore galattico di Fantozzi

È scomparso Paolo Paoloni: l’attore aveva 89 anni

Ci ha lasciati oggi Paolo Paoloni, l’attore diventato celebre grazie al ruolo del Megadirettore galattico in Fantozzi. Non si conoscono i motivi della sua scomparsa, al momento. Sul Web uno dei primi a dare l’addio a Paoloni è stato un suo amico e collega, Domenico Fortunato, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Oggi ci ha lasciati Paolo Paoloni. […] Paolo è stato uno dei primi attori che conobbi più di trenta anni fa quando arrivai a Roma. […] nella sala prove, mi sedevo lontano dagli attori ed assistevo in silenzio ascoltando ogni battuta ed ogni respiro. Ho visto tanti suoi spettacoli. Paolo era un grande attore ed un uomo squisito, di rara educazione e con una eleganza ed una misura in scena che lo rendevano un attore britannico. […] Grazie Paolo, la terra ti sia lieve”.

Addio a Paolo Paoloni, il Megadirettore galattico di Fantozzi

Originiario di Ancona, l’attore è nato in Svizzera il 24 luglio del 1929 e si è spento oggi, 9 gennaio 2019, a Roma. La sua carriera è cominciata nel 1968 quando è stato scoperto da Luciano Salce, con cui ha esordito al cinema con La pecora nera. Sempre con Salce ha iniziato a recitare nel 1975 nelle pellicole dedicate al personaggio di Paolo Villaggio, il ragionier Fantozzi. Il ruolo del Megadirettore galattico è sicuramente quello che lo ha reso celebre al grande pubblico e con cui verrà ricordato negli anni. Nella sua lunga carriera ha recitato anche in Vieni avanti cretino, Il Marchese del Grillo, Vacanze di Natale ’90 e molti altri. Nel 2018 era nel cast di Benedetta Follia di Carlo Verdone.

Paolo Paoloni è scomparso, ha recitato anche in Don Matteo

In televisione è apparso negli ultimi anni anche in un paio di episodi nella fiction Don Matteo: la prima volta nel 2006 e la seconda nel 2011. Qualcuno lo ricorderà anche in Ho sposato uno sbirro 2 e nella serie TV 1993. Sui social network in tanti stanno dando il loro addio a Paolo Paoloni, apprendendo la sua scomparsa: il suo Megadirettore di Fantozzi rimarrà nei ricordi di tutti.