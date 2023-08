Paolo Kessisoglu, ecco la nuova fidanzata: matrimonio alle spalle

By

L’attore e comico ligure è stato sorpreso in spiaggia con la nuova compagna dopo la fine del matrimonio con Sabrina Donadei

Torna il sorriso a Paolo Kessisoglu (54 anni) che negli ultimi mesi ha vissuto due gravi lutti e la fine del suo matrimonio. Il comico e attore ha dovuto affrontare la morte di entrambi i genitori e il crac sentimentale con Sabrina Donadei, con la quale ha avuto una relazione lunga due decenni e una figlia, Lunita, oggi ventenne. Un periodo difficile dal quale è riemerso grazie anche Silvia Rocchi (46), la sua nuova fidanzata. A immortalare la coppia nascente è stato il magazine Oggi che ha sorpreso i due a scambiarsi baci e tenerezze sulla spiaggia di Santa Margherita (Genova).

Chi è Silvia Rocchi, la nuova fidanzata del comico del duo Luca e Paolo

La 46enne è un architetto milanese (città in cui da tempo dimora Kessisoglu), madre di due figlie e cofondatrice di una associazione che lotta contro il disagio giovanile. La donna ha coinvolto il neo compagno in attività e spettacoli dell’ente. Silvia non fa quindi parte del mondo dello spettacolo bensì di quella rete di quei professionisti milanesi attivi anche nel sociale.

La separazione da Sabrina Donadei

Mesi fa si diffuse la voce che il matrimonio con Sabrina Donadei era giunto al capolinea. Voce che ha trovato conferma lo scorso 4 maggio; è stato lo stesso Kessisoglu, nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Corriere della Sera, ad ammettere che la relazione era finita su un binario morto. Il comico ha preferito non entrare nel dettaglio dei motivi che hanno portato il rapporto a spezzarsi. Non ha invece concesso alla stampa alcuna dichiarazione la Donadei, che ha optato per un silenzio tombale e uno strettissimo riserbo.

Parlando invece del decesso dei suoi genitori, l’attore ligure ha spiegato che i due gravi lutti gli hanno fatto capire parecchie cose e che gli hanno permesso di comprendere anche maggiormente la figlia Lunita, con la quale ha migliorato i rapporti. Non che prima avesse problemi con il suo frutto d’amore, ma, a detta dello stesso Kessisoglu, c’è stato un passo in più nella comunicazione con lei.