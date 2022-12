Un’altra coppia del mondo dello spettacolo sarebbe sul punto di dirsi addio o, addirittura, se lo sarebbe già detto. Trattasi di Paolo Kessisoglu, del duo comico Luca e Paolo, e di Sabrina Donadei, giornalista e conduttrice. Il magazine Oggi, con un articolo firmato dal giornalista Alberto Dandolo, esperto di gossip e retroscena televisivi, nell’ultimo numero in edicola ha raccontato che da mesi marito e moglie vivono in case separate a Milano. I due appartamenti sarebbero situati nella medesima via, “forse per preservare la serenità dell’amatissima figlia Lunitta”, aggiunge il settimanale diretto da Carlo Verdelli.

Dunque Dandolo dà per sicuro il fatto che il comico genovese di origini armene e la conduttrice non vivano più sotto lo stesso tetto e che ci sia un problema di coppia non indifferente. La notizia, ammesso e non concesso che sia aderente alla realtà, pare che sia trapelata solo ora per via della riservatezza ferrea che Kessisoglu e Donadei da sempre mantengono circa la loro vita privata.

Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadei: l’amore scoppiò dopo un paio di ‘buche’

I due si sono sposati nel lontano 2003, lo stesso anno in cui è venuta alla luce la loro figlia, Lunitta, che oggi ha 19 anni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso luglio, Kessisoglu aveva parlato del primo incontro con Sabrina. La conobbe grazie a una conoscenza in comune, quella di Tamara Donà. Questa era amica della Donadei e di Luca Bizzarri.

Paolo, subito colpito da Sabrina, si fece dare il suo numero, invitandola a trascorrere una serata assieme. All’inizio prese un palo, lei rifiutò. Poi la situazione si capovolse e fu lei ad invitarlo ad una festa. Lui le rese pan per focaccia, rispondendole che era impegnato e non aveva tempo. Bye bye! Alla fine capitò che entrambi furono invitati a una cena alla quale decisero di partecipare all’ultimo momento. Da allora fu amore: arrivarono le nozze e Lunitta. Ora pare che il matrimonio stia scricchiolando.

Chi è Sabrina Donadei

Nata a Pieve di Soligo il 15 giugno 1970, ha conseguito la maturità classica a Conegliano per poi diventare una giornalista e conduttrice televisiva. Dopo la gavetta nelle emittenti locali, è passata come inviata e conduttrice di programmi televisivi sulle reti Mediaset quali Village, Planet, 8 mm, Fuego, Rapido, In Tour, Jimmy, Lo Stivale delle Meraviglie. Successivamente è impegnata in diversi programmi della piattaforma satellitare Sky, occupandosi in particolare di cinema e di viaggi. Ha ottenuto la menzione speciale al Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi nel 1997.