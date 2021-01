Paolo Fox si difende: “Il 2020 non è stato un anno brutto per tutti”

Paolo Fox è tornato in tv con il suo oroscopo. Il noto astrologo è stato ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In trasmessa su Rai Uno il 3 gennaio 2021. Il re delle stelle ha dato le previsioni dei dodici segni zodiacali ma prima di parlare del futuro ha voluto fare chiarezza sul passato. Con l’arrivo dell’emergenza Coronavirus in molti hanno infatti attaccato Paolo per le sue supposizioni del tutto errate. In passato Fox aveva parlato di un 2020 pieno di spostamenti e viaggi ma in realtà, a causa del virus, pochi i treni e aerei che sono stati presi.

A Domenica In Paolo Fox ha chiarito che nonostante il Covid-19 abbia stravolto il mondo molti segni zodiacali hanno avuto le loro fortune in questo anno nefasto appena concluso. L’astrologo ha fatto l’esempio di Jeff Bezos, il proprietario di Amazon, che ha raddoppiato i suoi guadagni grazie alla pandemia. Fox ha inoltre rammentato che aveva predetto a fine 2019 che le persone nate sotto il segno del Capricorno e della Vergine avrebbero avuto diversi consensi.

E così è stato, ha puntualizzato Paolo Fox. Quest’ultimo ha fatto notare che il vincitore del Festival di Sanremo 2020, Diodato, è Vergine. Così come sono della Vergine tante personalità di spicco del mondo della televisione, che hanno ricevuto diverse conferme importanti negli ultimi mesi. Paolo ha fatto il nome di Alberto Matano che, partito in sordina accanto alla più famosa Lorella Cuccarini, oggi è alla guida, in solitaria, de La vita in diretta e riesce a battere la regina del pomeriggio Barbara d’Urso.

Queste le parole di Paolo Fox a Domenica In:

“Il 2020 è stato un brutto anno, ma non per tutti. Io avevo previsto situazioni favorevoli per il Capricorno e la Vergine: tra i primi classificati a Sanremo ci sono persone della Vergine, così come tra gli imprenditori che più si sono arricchiti nel corso dell’anno. L’oroscopo non si basa sulla vicenda personale, ma delinea il quadro generale. Avevo previsto un anno non facile per Cancro, Bilancia e Ariete”

Paolo Fox ha assicurato che il 2021 sarà favorevole per tutti i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) e in particolare per l’Acquario. Questo segno sarà il più fortunato nel nuovo anno, sia sul lavoro sia in amore (anche se bisognerà stare attenti alle spese). Febbraio sarà il mese clou, grazie alla fortissima concentrazione di pianeti, ma saranno speciali pure giugno e luglio, con un nuovo picco verso la fine di agosto.