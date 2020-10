Paolo Del Debbio è dimagrito 27 chili: “Non sono malato”

Da settimane sta facendo chiacchierare la nuova forma fisica di Paolo Del Debbio. Dallo scorso 10 settembre il conduttore è tornato in tv, alla conduzione di Dritto e Rovescio su Rete 4, assai dimagrito. In molti hanno pensato ad una probabile malattia ma il diretto interessato ha prontamente smentito tutto. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera il giornalista 62enne ha spiegato che ha semplicemente seguito una dieta che lo ha portato a smaltire ben 27 chili. Dalla taglia 62 l’ex padrone di casa di Mattino 5 è passato ad una 52. Del Debbio ha rivelato che il suo stile di vita non era salutare e che è stato necessario una cambio di rotta. Paolo si è così affidato ad un medico e ha iniziato una dieta che lo ha portato in poco tempo a perdere parecchio peso e a sembrare praticamente un’altra persona.

Paolo Del Debbio non è malato: il conduttore di Dritto e Rovescio è dimagrito

Paolo Del Debbio non è malato. Ha semplicemente perso 27 chili, frutto di un nuovo regime alimentare. Superata la soglia dei 60 anni era tempo per Paolo di adeguarsi ad un nuovo stile di vita. E oggi Del Debbio si sente decisamente meglio: non sente più l’affaticamento di un tempo, si sente più sciolto e cammina con passo più leggero. Paolo ci ha tenuto a precisare che la sua dieta non è iniziata per una questione estetica ma solo e semplicemente per una condizione di salute, per vivere meglio. Il giornalista ha ammesso che iniziare una dieta non è stato facile: il primo mese è stato il più difficile. Una vera e propria tortura, l’ha definita Del Debbio. Dopo aver visto i primi risultati, però, ha continuato con maggiore facilità. Ma che dieta ha seguito? Paolo non lo ha precisato ma ha bandito dalla sua tavola le cose che fanno ingrassare, prediligendo verdura, carne e pesce.

Paolo Del Debbio è dimagrito e oggi sta meglio: le confessioni del giornalista

Paolo Del Debbio ha iniziato la sua dieta subito dopo Pasqua. Ha iniziato a mangiare meno e a muoversi di più. In passato stava seduto per ore sul divano a leggere e mangiava e beveva con gusto. Abitudini sbagliate che, in virtù di un miglior stile di vita, Del Debbio è stato costretto a correggere. “Se oggi parlo di una vicenda così personale, è per dire a chi soffre dello stesso problema che non c’è un livello da cui non si torna indietro, basta farsi aiutare da un buon medico, anche di base”, ha affermato.