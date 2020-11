Paolo Conticini faceva lo spogliarellista prima di entrare nel mondo dello spettacolo e affermarsi come attore. È stato lo stesso 51enne a raccontarlo in un’intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel. A 18 anni, dopo la maturità, il bel toscano si è dato da fare come stripper alle feste e agli addii al nubilato. Un lavoro che piaceva molto a Conticini che si divertiva, guadagnava bene e rimorchiava anche mentre era “in servizio”.

Niente di scandaloso o scabroso, ma solo spogliarelli simpatici che divertivano molto Paolo Conticini che, col lavoro di spogliarellista, ha iniziato ad avere una certa indipendenza economica. Il suo percorso non è stato però tutto rose e fiori: una volta ha rischiato grosso con un marito geloso rientrato a casa troppo presto.

A tal proposito Paolo Conticini ha raccontato a Grand Hotel:

“Una volta accettai l’invito a casa di una bella signora, molto più grande di me, che era sposata. Il marito, esperto cacciatore e collezionista di fucili doveva essere fuori città. Invece rientrò all’improvviso. Come nei film, raccattai al volo i miei vestiti e mi nascosi in mansarda. Rimasi lì senza fiatare fin quasi all’alba, poi, sgaiattolai via in punta di piedi con il terrore di venire impallinato”

Quella da spogliarellista è stata una parentesi piuttosto breve per Paolo Conticini: subito dopo ha iniziato a lavorare come attore. Tutto è avvenuto per caso: ha ottenuto il biglietto da visita di un agente di spettacolo e ha iniziato a fare i primi provini. Tra i tanti ha superato, all’epoca, quello per il film Uomini Uomini Uomini dove ha conosciuto Christian De Sica, diventato col tempo amico e collega fedele.

Da quel momento – parliamo del 1995 – Paolo Conticini non ha più mollato il lavoro nello showbiz. Andando pure contro il volere della sua famiglia, che era del tutto estranea a questo mondo artistico. La madre Milena faceva la dipendente comunale mentre il padre Ugo lavorava in una ditta di imbiancatura.

All’epoca Conticini poteva scegliere tra due lavori più sicuri dell’attore: il vigile del fuoco o il casellante in autostrada. Ma alla fine Paolo ha optato per la recitazione, deludendo – almeno inizialmente – i suoi genitori.

Dopo quella scelta Paolo Conticini ha avuto dei problemi soprattutto col padre Ugo, che per anni ha tenuto a distanza il figlio. Col tempo la situazione è migliorata e oggi l’uomo è il primo fan di Paolo, che si è decisamente affermato come attore. Non solo: a Ballando con le Stelle 2020 è uno dei concorrenti più amati e stimati.