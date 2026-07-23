Paolo Belli “fuori da Ballando con le Stelle”, il motivo e il momento delicato che sta vivendo

Paolo Belli non farà più parte del cast di Ballando con le Stelle: questo almeno è ciò che afferma Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Il giornalista ha riferito che la decisione sarebbe stata presa già alla fine della scorsa edizione del talent dei vip, in cui il cantante si è messo alla prova come concorrente. Dunque, sempre ammesso e non concesso che l’indiscrezione troverà conferma ufficiale, l’addio allo storico show danzante del sabato sera di Rai 1 da parte di Belli non avrebbe nulla a che fare con la delicata vicenda che sta vivendo in questo momento. Può darsi che dopo l’esperienza in gara dell’anno scorso, l’artista abbia considerato definitivamente chiuso il suo percorso nella trasmissione.

Paolo Belli non farà più parte del cast di Ballando con le Stelle

Il conduttore è attualmente indagato per omicidio stradale, dopo che lo scorso 14 luglio, mentre era in sella alla sua bici, a Cognento si è scontrato con il pedone 41enne Alessandro Magnani. Dopo l’impatto, quest’ultimo è stato ricoverato all’ospedale Maggiore, ma ogni tentativo dei medici per salvargli la vita è risultato vano. Nelle scorse ore è stata completata a Parma l’autopsia sul corpo della vittima. Gli esiti saranno utili a chiarire le cause esatte della sua morte.

Come atto dovuto per consentire le indagini, Belli è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Da quanto trapelato fino ad ora, l’ipotesi è che il cantante, quando si è scontrato con Magnani, stesse procedendo a velocità ridotta. L’artista, secondo quanto riportato da Today, ora si troverebbe nella sua casa di Carpi e sarebbe fortemente scosso dall’accaduto che lo ha visto coinvolto.

Ballando con le Stelle, ecco chi dovrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle si appresta a una rivoluzione per quanto riguarda il cast fisso. Non è ancora stato sciolto il nodo della sostituzione di Selvaggia Lucarelli, che ha fatto le valigie e si è accasata a Mediaset per condurre L’Isola dei Famosi e per fare l’opinionista del Grande Fratello Vip (commenterà le dinamiche della Casa più spiata d’Italia anche nella prossima stagione). I tre nomi in pole position per prendere il suo posto sono quelli di Simona Ventura, Barbara D’Urso e Alberto Matano.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, sicuri di tornare ad alzare le palette in giuria sarebbero soltanto Guillermo Mariotto e Carolyn Smith.