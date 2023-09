Paola Turani, gaffe sul red carpet a Venezia (video)

Sono giorni di grande fermento in quel di Venezia: da mercoledì 30 agosto numerose star di fama internazionale stanno sfilando sul famoso red carpet dell’evento nella splendida cornice della laguna veneta e tra di loro anche numerosi influencer italiani hanno avuto la possibilità di fare la propria passerella. Tra i tanti anche la nota influncer bergamasca Paola Turani ha sfilato sul tappeto rosso, rendendosi protagonista di un momento a dir poco imbarazzante. Ecco che cosa è successo.

Paola Turani, imbarazzo sul red carpet: nessuno la riconosce

Come numerose altre colleghe influencer, Paola Turani ha avuto la possibilità di sfilare sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2023 e a volerla sul tappeto rosso sono stati alcuni degli sponsor principali dell’evento. L’inflencer è ormai un’habituè del Festival e sono state diverse le prime alle quali ha avuto l’onore di partecipare in questi giorni, tra i quali “Comandante”, di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, e “Maestro” di Bradley Cooper.

Per l’occasione l’influencer da ben 2 milioni di follower su Instagram ha sfilato sul red carpet indossando un bellissimo abito color argento, abbinato a un lungo mantello nero. Durante la sua sfilata Paola Turani è stata molto acclamata dai fotografi, che le intimavano continuamente di guardare nella loro direzione per scattare alcune fotografie di rito. Fin qui tutto bene ma l’atmosfera è decisamente cambiata nel momento in cui l’influencer ha deciso di avvicinarsi alla folla di fans che si trovavano dietro alle transenne.

Sicuramente l’intento della Turani era quello di raggiungere i suoi presunti ammiratori per dare loro la possibilità di scattare qualche selfie o chiederle un autografo. Ed ecco che è calato subito il gelo: nessuno dei presenti ha riconosciuto la modella e tanto meno le ha chiesto una foto ricordo. A quel punto, stando a quanto si vede dai numerosi video che sono circolati sul web nelle scorse ore diventando virali, l’influencer è tornata al suo posto sul tappeto rosso visibilmente imbarazzata e scossa dall’accaduto.

Video dell’anno: Paola Turani che si avvicina alla folla durante il red carpet di #Venezia80 ma non viene minimamente cagata/riconosciuta. pic.twitter.com/9SZ7gC361L — Fran Altomare (@FranAltomare) September 7, 2023

Stessa sorte è capitata anche ad Antonio Zequila, ex concorrente del Grande Fratello, che si è presentato al Festival del Cinema di Venezia arrivando in laguna a bordo di un taxi boat. L’ex gieffino ha quindi voluto immortalare il momento facendosi girare un video pubblicato in seguito sui suoi profili social. Un filmato che in poco tempo ha suscitato molto clamore tra i suoi followers: Zequila infatti è stato ripreso mentre era intento a salutare fans in agguato ma, stando a quanto si può vedere dalle riprese, pare che attorno a lui non ci fosse proprio nessuno ad attenderlo o ad acclamarlo.

Chi è Paola Turani

Paola Turani è una modella e influencer bergamasca, molto popolare sui social in particolare Instagram. Su questa piattaforma infatti vanta ben due milioni di followers. Paola ha iniziato a lavorare nel campo della moda quando era molto giovane e negli anni ha sfilato o prestato la propria immagine per molti brand come per esempio Clavin Klein, Versace, Dior, L’Orèal Paris, Calzedonia, Twinset, Morellato, Tim e Sephora. In televisione invece non sono stati molti i suoi interventi fino a oggi: l’influencer ha infatti partecipato a Detto Fatto e a Miss Italia ma ha anche avuto un’esperienza da doppiatrice per il film Disney Pixar Soul.

Parlando invece della sua vita privata, dal 2019 la Turani è sposata con Riccardo Serpellini, di professione imprenditore. La coppia ha anche avuto un figlio, Enea, nato nel 2021.