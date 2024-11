Paola Perego ritorna in prima serata: tutto sul nuovo show di Rai2

Rai2 è pronto ad affidare a Simona Ventura e Paola Perego le fasce più importanti della giornata. Le due conduttrici, reduci dal successo di Citofonare Rai2, amatissimo da pubblico e critica prossimamente approderanno rispettivamente nel preserale e in prima serata con due programmi, uno a testa, molto diversi ma sulla carta anche piuttosto promettenti. A rivelare questo retroscena dei piani di Viale Mazzini è TVBlog.

La coppia collaudatissima si ”separa” e torna alla conduzione in solitaria, per la gioia del pubblico italiano che da anni chiede a gran voce il ritorno delle due conduttrici alla guida di un programma in fascia serale. Secondo TvBlog, Rai 2 ha trovato i format giusti da affidare alla Ventura e alla Perego. Si tratta di un adventure show in stile Pechino Express per Simona Ventura da, mentre a Paola Perego spetterebbe la conduzione di un dating show un po’ diverso dal solito, in prima serata.

”My Mum, Your Dad” e Simona Ventura all’avventura: quando arriveranno

Sul programma di Simona Ventura si sa ben poco ancora, non ha un titolo, tutto quello che si sa è che sarà una specie di Pechino Express. All’inizio la rete aveva pensato di mandarlo in onda prima dell’estate, ma ora TvBlog rivela che è stato slittato al prossimo autunno. Nello stesso periodo ci sarà anche il programma della amica e collega Paola Perego: l’amata conduttrice, lontana dalla prima serata da tantissimi anni, ritorna con un dating show in cui i figli cercano l’amore per i genitori.

Si intitolerà ”My Mum, Your Dad”, ossia ”Mia mamma, tuo papà”: figli di genitori single, si metteranno alla ricerca dell’anima gemella per i propri genitori. Come riporta il retroscena di TvBlog, in ogni puntata vedremo gli appuntamenti alla cieca (un po’ alla Primo Appuntamento), organizzati dai figli per i genitori con l’obiettivo di trovare loro dei nuovi compagni. Si tratta solo di retroscena per ora, per il programma di Simona Ventura tutto è ancora da decidere, ma per entrambi i programmi sappiamo con certezza che andranno in onda nell’autunno 2025. C’è ancora tanto tempo prima che la Rai annunci i nuovi palinsesti, dovremo aspettare l’estate, ma se tutto dovesse essere confermato, si segnerebbe il tanto atteso ritorno alla conduzione di Paola Perego dopo anni di richieste dal pubblico!