Paola Perego guarita dal Coronavirus: “Isolamento finito”, l’annuncio

Paola Perego è guarita dal Coronavirus. Una notizia che lei aspettava da giorni e che è arrivata, per sua fortuna, non molto tardi. Ci sono stati casi di personaggi famosi costretti a rimanere in isolamento per circa un mese in attesa di negativizzarsi, ma per la Perego è andata diversamente. E meglio, sotto questo punto di vista. La conduttrice ha annunciato stamattina di essere risultata negativa e di poter finalmente uscire dal suo isolamento.

La Perego ha annunciato questa lieta notizia ai suoi tantissimi follower su Instagram con una tenerissima foto. Nello scatto ha potuto finalmente riabbracciare il suo nipotino, corso da lei appena ha potuto. La foto ha raccolto subito tantissimi mi piace e i commenti non sono mancati. In tanti infatti hanno manifestato affetto e gioia per la notizia della guarigione della Perego. Lei nella didascalia ha scritto questo:

“Il mio isolamento è finito oggi. Sono negativa e in questo abbraccio c’è l’essenza della mia felicità”.

L’abbraccio di cui ha parlato è proprio quello al suo nipotino. E forse il dover stare lontano dai più piccoli è la cosa più difficile da fare quando si è costretti a stare in isolamento. Da oggi la Perego può buttarsi tutto alle spalle, ma senza dimenticare ciò che ha vissuto. Sono passati una decina di giorni da quando ha annunciato di essere positiva al Covid. Aveva destato preoccupazione la sua partecipazione a Forum il giorno prima del tampone positivo, ma tutto è andato per il meglio e oggi anche per la Perego l’incubo è finito.

Paola Perego, oggi sarebbe dovuto iniziare il suo nuovo programma

Il caso ha voluto che Paola Perego scoprisse di essere negativa al Coronavirus proprio oggi, giorno in cui sarebbe dovuto iniziare il suo nuovo programma. Si intitola Il Filo Rosso e il debutto era previsto per oggi pomeriggio, su Rai Due. Scoprendo della positività della conduttrice l’inizio è slittato, ovviamente, seppure non siano giunti comunicati ufficiali. Adesso che la conduttrice è guarita potranno rimettersi al lavoro e preparare il debutto della nuova trasmissione del sabato pomeriggio di Rai Uno. Non resta che attendere notizie e comunicati in merito, potrebbe succedere la settimana prossima come quella dopo.