Paola Ferrari attacca Taylor Mega: “Foto orrenda, vergogna!”

La nota giornalista sportiva ha commentato la foto del dito medio di Taylor Mega che sta facendo tanto discutere. Dopo la recente polemica con Mario Giordano, anche Paola Ferrari espone la sua opinione sulla famosa influencer

Paola Ferrari ha punzecchiato Taylor Mega sui social. Senza troppi peli sulla lingua, la conduttrice ha pubblicato un post sul suo account ufficiale di Instagram in cui esprime il suo pensiero riguardo la famosa immagine in cui l’influencer mostra il dito medio vicino ad una vettura della Polizia di Stato. Tale foto ha scatenato non poche critiche. La vicenda è esplosa durante l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso quando l’avvocato di Antonella Elia ha mostrato al pubblico e agli ospiti in studio tale foto. Una volta terminata la trasmissione, Taylor ha inveito contro la conduttrice dello show e i suoi autori perché non l’avrebbero messa al corrente della fuoriuscita dell’immagine in questione. Inoltre, stando a quanto sostiene l’influencer, Barbara d’Urso le avrebbe teso una trappola per giustificare il suo abbandono dalla televisione. Polemica che ha trattato anche Striscia la Notizia: qualche giorno fa. Infatti, Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro alla Mega. Nelle ultime ore, la giornalista sportiva ha detto la sua sul caso del momento.

Paola Ferrari tuona: “Ho letto solo giustificazioni pietose”

Non c’è pace per la friulana. Dopo il tapiro di Striscia, si accendono ulteriori polemiche. Senza mezzi termini, la conduttrice milanese ha pubblicato un post in cui denigra il comportamento di Taylor Mega. “Ho visto solo ora questa orrenda foto. Ho letto solo giustificazioni pietose. Rispetto sempre per le forze dell’ordine che vigilano sulle nostre vite. Vergogna!”. Critici anche i commenti del post in questione: “Pubblicando questo post, però, fate il suo gioco. Lei cerca la notorietà a tutti i costi. Voi gliela state dando”. L’influencer risponderà all’ennesimo attacco?

La faida tra Mario Giordano e Taylor Mega

Il conduttore e l’influencer si stanno facendo guerra a colpi di botta e risposta da diversi giorni. Dopo l’invito a Fuori dal Coro, Taylor aveva definito la trasmissione di stampo populista. L’imprenditrice si era lamentata per l’assenza di diritto di replica. Secca la risposta di Mario Giordano: “Una che posta una foto di questo genere con la Polizia e fa questo gesto non può permettersi di fare la morale a nessuno! Una che posta una foto così si deve solo vergognare e tacere”.