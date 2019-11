Paola Ferrari: “4 anni fa ho scoperto di avere un fratello”

Paola Ferrari, la confessione a Storie Italiane: la giornalista ha scoperto di avere un fratello

Paola Ferrari a Storie Italiane questa mattina decide di rivelare qualcosa di davvero importante. In particolare, la giornalista sceglie di svelare un doloroso segreto che riguarda la sua situazione familiare. Scendendo nel dettaglio, confessa di aver scoperto di avere un fratello. La conduttrice italiana rivela di aver fatto questa importante scoperta quattro anni fa. Purtroppo la Ferrari non ha avuto l’opportunità di conoscerlo, in quanto quando l’ha scoperto era già morto. La giornalista non ha intenzione di fare nomi o di rivelare dettagli che possano far capire di chi si tratta. Infatti, lei stessa ammette di non andare al cimitero a trovarlo, proprio per non far sapere a nessuno la verità. A detta della Ferrari, se la verità dovesse uscire fuori, qualcuno potrebbe soffrire troppo. Pare che l’uomo che ha cresciuto il fratello della conduttrice non sia a conoscenza della situazione e sia, pertanto, convinto che sia suo figlio. Proprio per tale motivo, la Ferrari fa di tutto per non far capire ai telespettatori e ai presenti in studio l’identità del ragazzo, tanto che non rivela neppure la causa della sua morte.

Paola Ferrari, grande dolore: ha scoperto di avere un fratello, ma lui ormai era già morto

“Quattro anni fa ho scoperto di avere un fratello”, confessa in diretta la Ferrari. La giornalista poi continua: “Non ho mai parlato di questo mio dolore. Ho scoperto che questo fratello non c’era più, è morto a 35 anni”. A rivelare la verità alla conduttrice sarebbe stata una persona che non ce l’avrebbe più fatta a mantenere questo grande segreto. Non appena ha scoperto di avere un fratello – ricordiamo che ha sempre creduto di essere figlia unica – ha provato un’emozione fortissima. “Lui non ha saputo di me per tanti anni, io non ho saputo di lui per egoismo di altre persone”, dichiara la Ferrari con gli occhi visibilmente lucidi. Il fratello che la giornalista ha scoperto di avere sarebbe, dunque, nato fuori dal matrimonio. I due avrebbero lo stesso padre, ma quasi nessuno sarebbe a conoscenza di questa verità.

Paola Ferrari non ha avuto l’opportunità di conoscere suo fratello: la decisione della giornalista

Un grande dolore per la Ferrari: “Avrei potuto aiutarlo. Lui avrebbe avuto una vita diversa, io ho sofferto molto e soffro molto, perché ho questo senso di non averla vissuta”. La giornalista confessa di provare una sofferenza grandissima, poiché vorrebbe correre da lui e abbracciarlo, ma sa che ormai non c’è più nulla da fare. Gli avrebbe voluto bene e se la prende con chi sapeva la verità e ha scelto di mantenere il silenzio. Ha scelto lei stessa di non andare a trovarlo al cimitero: “Come faccio ad andarci perché potrebbe esserci un padre, che non sa. Che diritto ho io? Aspetterò che si evolvano le cose in modo diverso e poi ci andrò”.